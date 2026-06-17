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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با هشدار به متخلفان و مدیران اجرایی، بر عزم راسخ دستگاه قضا در دفاع از انفال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با هشدار به متخلفان و مدیران اجرایی، بر عزم راسخ دستگاه قضا در دفاع از انفال تأکید کرد.
مصطفیپور با اشاره به نظارت مستقیم بر امنیت معیشتی و حقوق عامه، خاطرنشان کرد: اجازه نمیدهیم دغدغههای مردم بهواسطه بیتوجهی یا کمکاری برخی مسئولان نادیده گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه پاسخگویی مدیران خط قرمز دستگاه قضاست تصریح کرد: با پدیدههایی نظیر زمینخواری، احتکار و بهویژه ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا از حقوق عامه و بیتالمال به بهترین نحو محافظت شود.
همچنین در ادامه اقدامات نظارتی و حفاظتی از منابع آبی و حریم رودخانهها، شب گذشته مأموران امور منابع آب شهرستان تنکابن با همکاری نیروی انتظامی، موفق به شناسایی و مقابله با عوامل برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه چشمهکیله شدند.
در این عملیات، تمامی ادوات و ماشینآلات مورد استفاده در این فعالیت غیرقانونی، توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
این اقدام در راستای صیانت از بیتالمال، پیشگیری از تخریب بستر رودخانه و کاهش خسارات زیستمحیطی صورت گرفته است.
امور منابع آب شهرستان تنکابن با قدردانی از همکاری صمیمانه نیروی انتظامی، تأکید کرد که گشتهای نظارتی بهصورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تعرض به حریم و بستر رودخانهها برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.