دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با هشدار به متخلفان و مدیران اجرایی، بر عزم راسخ دستگاه قضا در دفاع از انفال تأکید کرد.

هشدار قاطع دادستان تنکابن به متخلفان و مدیران اجرایی

هشدار قاطع دادستان تنکابن به متخلفان و مدیران اجرایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن با هشدار به متخلفان و مدیران اجرایی، بر عزم راسخ دستگاه قضا در دفاع از انفال تأکید کرد.

مصطفی‌پور با اشاره به نظارت مستقیم بر امنیت معیشتی و حقوق عامه، خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم دغدغه‌های مردم به‌واسطه بی‌توجهی یا کم‌کاری برخی مسئولان نادیده گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه پاسخگویی مدیران خط قرمز دستگاه قضاست تصریح کرد: با پدیده‌هایی نظیر زمین‌خواری، احتکار و به‌ویژه ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا از حقوق عامه و بیت‌المال به بهترین نحو محافظت شود.

همچنین در ادامه اقدامات نظارتی و حفاظتی از منابع آبی و حریم رودخانه‌ها، شب گذشته مأموران امور منابع آب شهرستان تنکابن با همکاری نیروی انتظامی، موفق به شناسایی و مقابله با عوامل برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه چشمه‌کیله شدند.

در این عملیات، تمامی ادوات و ماشین‌آلات مورد استفاده در این فعالیت غیرقانونی، توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

این اقدام در راستای صیانت از بیت‌المال، پیشگیری از تخریب بستر رودخانه و کاهش خسارات زیست‌محیطی صورت گرفته است.

امور منابع آب شهرستان تنکابن با قدردانی از همکاری صمیمانه نیروی انتظامی، تأکید کرد که گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تعرض به حریم و بستر رودخانه‌ها برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.