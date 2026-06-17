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معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: خط قرمز بانک مرکزی تبدیل شدن به قلک پوشش کسری بودجه دولت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وحید ماجد در نشست سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی با اشاره به عوامل ایجاد کننده تورم از جمله ۴ عامل مهم تحریک تقاضا در رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها، نوسانات ارزی و ناترازی بودجهای گفت: یک نهاد به تنهایی نمیتواند بیماری مضمن تورم را حل کند لذا این تعامل میان دستگاههای اقتصادی و نهادهای مرتبط در حال افزایش است تا تورم مهار شود.
وی ادامه داد: تورم در خلأ حل نمیشود، اما با توجه به پیروزی در عرصه میدان، این نوید به ما داده میشود که به مرحله بازسازی برسیم؛ خط قرمز بانکمرکزی این است که این موضوع نباید بهانهای برای کنترل تورم و رشد بی ضابطه نقدینگی شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: تورم ۱۲ ماهه اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد و نقطه به نقطه نیز هم بالاتر رفته و این زنگ هشداری است که باید مهار رشد نقدینگی انتخاب اول بانک مرکزی باشد.
وی با بیان اینکه کنترل ترازنامه بانکها از اصلیترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی است اظهار داشت: این هدف از مسیر هدایت منابع به اولویتها و تولید صادراتمحور میگذرد.