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فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، ۱۳ دستگاه تریلی تانکردار حامل گاز مایع و گازوئیل قاچاق را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی یک هفتهای از فعالیت قاچاقچیان سوخت مطلع شده و ۱۳ دستگاه تریلی تانکردار حامل سوختهای قاچاق را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: ماموران، تریلیها را در محورهای مواصلاتی یزد متوقف و در بازرسی انجام شده ۲۲۰ هزار کیلوگرم گاز مایع و ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص ۱۷ متهم که در خصوص بارگیری و حمل سوخت قاچاق از مرکز کشور به شهرهای جنوبی و شرقی کشور فعالیت داشتند شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
به گفته سردار نگهبان، کارشناسان ارزش این محمولههای سوختی که تحویل شرکت نفت استان یزد شده است را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
این مقام ارشد پلیس یادآور شد: پلیس استان یزد با اشراف اطلاعاتی کامل، اجازه فعالیت قاچاقچیان سوخت و کالا را از طریق محورهای مواصلاتی این استان نخواهد داد.