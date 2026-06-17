به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جامعه قرآنی در روز‌هایی که داغ شهادت رهبر حکیم و قرآنی انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) بر دل ملت ایران و امت اسلام سنگینی می‌کند، بر آن شد تا با زبان هنر، شعر، تلاوت و موسیقی حماسی، مراتب ارادت خود را به ساحت بزرگ پرچمدار نهضت قرآنی معاصر ابراز نماید.

در این راستا، قرارگاه قرآنی کشور از گروه‌های همسرایی، تواشیح و سرود، همچنین قاریان، مبتهلان و آهنگسازان آیینی دعوت کرد؛ در فراخوان تولیدات آوایی با موضوع رهبر شهید قرآنی شرکت نمایند.

علاقمندان می‌توانند با تولید نماهنگ و آثار صوتی در موضوع فراخوان و ارسال آن تا ١۵ تیرماه، در این حرکت ارزشمند قرآنی سهیم شوند.

ویژگی‌های محتوایی، شکلی و الزامات فنی آثار ارسالی در ذیل می‌آید:

موضوع

تبیین ابعاد قرآنی شخصیت رهبر شهید

مخاطبان

۱ـ گروه­های هم­سرایی، تواشیح و سرود ۲ـ هنرمندان آیینی و قرآنی (انفرادی)

ویژگی­های محتوایی شعر

شعر آثار ارسالی می‌تواند در برگیرنده یک یا چند محور زیر باشد:

قرآنی­‌ترین رهبر تاریخ

بزرگ‌ترین حامی، پرچمدار و پیشران فعالیت‌های قرآنی

دارای نقش راهبری در گسترش فرهنگ قرآنی در ایران اسلامی

قرآن در متن زندگی

قرآن؛ محور اندیشه، رفتار، سبک زندگی و تصمیم‌گیری­های رهبر شهید

تجلی آموزه‌های قرآنی در سلوک فردی و اجتماعی ایشان

معلم و مرشد قرآنیان

مرجع فکری، معنوی و راهنمای قاریان، حافظان و فعالان قرآنی

توصیه کننده به تلاوت، حفظ، تدبر و عمل به قرآن

میزبان مهم­ترین محفل سالانه قرآنی

محفل قرآنی نخستین روز ماه مبارک رمضان در حضور ایشان، مهم‌ترین و راهبردی­ترین رویداد سالانه جامعه قرآنی

نمود پیوند عمیق رهبر شهید با قاریان، حافظان و فعالان قرآنی

شاگرد ممتاز مکتب قرآنی امام خمینی (ره)

استمرار خط قرآنی بنیان­گذار انقلاب اسلامی

پیوند مکتب امامین انقلاب با قرآن کریم

میراث قرآنی رهبر شهید

انتقال پرچم قرآنی رهبر شهید به رهبر رشید

تداوم مسیر، آرمان‌ها و میراث قرآنی رهبر شهید

اقبال جهانی به رهبر شهید

ارادت اساتید، قاریان و حافظان ممتاز جهان اسلام به ایشان

اشتیاق علما و اندیشمندان برجسته به جایگاه رفیع ایشان

ویژگی‌های شکلی شعر

قالب: آزاد (سرود، حماسی، نو، نیمایی، تلفیقی و ...)

زبان: فارسی (اختصاص حداکثر ۳۰ درصد به عبارات عربی همه­فهم بلامانع است)

لحن و ادبیات

رسمی و فاخر

حماسی و امیدبخش

عاطفی و الهام‌بخش

الزامات فنی

اجرا به‌صورت «گروهی»، «انفرادی» یا «ترکیبی» مجاز است.

بهره‌گیری از هم‌خوانی، سرود، فراز تلاوت یا ترکیب همه این­ها بلامانع است.

مدت زمانِ مطلوبِ اثر، کمتر از ۳ دقیقه و حداکثر کمتر از ۴ دقیقه می­باشد.

آثار تولیدی نباید پیش از این به صورت رسمی منتشر شده باشند.

آثار می­تواند در قالب «تولید صوتی» و یا «نماهنگ (تدوین با استفاده از تصاویر آرشیوی یا هوش مصنوعی)» باشد.

ضوابط صوتی، موسیقایی و محتوای شنیداری

استفاده از فراز‌های تلاوت قرآن، هم‌خوانی، سرود، تواشیح، دکلمه، روایت، گفتار متن و ترکیبی از این قالب‌ها مجاز است.

بهره‌گیری از فراز‌های تلاوت قرآن، به‌ویژه آیات مرتبط با هدایت، استقامت، جهاد، شهادت، امامت، وحدت و نصرت الهی مورد تأکید است.

در بخش‌های مشتمل بر تلاوت قرآن، از هرگونه موسیقی یا صدای مزاحم که موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن آیات الهی شود، اجتناب گردد و شأن و استقلال تلاوت حفظ شود.

استفاده از بیانات، پیام‌ها، توصیه‌ها و فراز‌های متناسب از سخنان رهبر شهید، مطلوب است.

استفاده از افکت‌های صوتی، صدا‌های محیطی، جلوه‌های شنیداری و فناوری‌های نوین تولید صدا در صورتی که در خدمت انتقال پیام اثر باشد، مجاز است.

استفاده از موسیقی و ملودی‌های زمینه در حدی که به تقویت فضای معنوی، حماسی و عاطفی اثر کمک کرده و بر پیام قرآنی، شعر و محتوای اصلی غلبه نکند، مجاز است.

استفاده از نغمات، ملودی‌ها، صدا‌ها و آثار دارای حقوق مالکیت فکری بدون اخذ مجوز‌های قانونی مجاز نیست.

بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی در تولید، ویرایش یا ارتقای کیفیت صوتی اثر بلامانع است؛ مشروط بر آن­که اصالت هنری، صحت محتوایی و اهداف فراخوان مخدوش نشود.

الگوبرداری از آثار شاخص تولید شده در این حوزه بلامانع است.

معیار‌های ارزیابی

انطباق با موضوع فراخوان

فاخر بودن شعر

خلاقیت در اجرا (گروهی / انفرادی)

کیفیت هنری و فنی

بهره‌گیری صحیح از مضامین قرآنی

اثرگذاری عاطفی و حماسی

قابلیت انتشار فراگیر در فضای رسانه‌ای

زمان‌بندی

آغاز فراخوان: ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

پایان مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر ۱۴۰۵

داوری و اعلام نتایج: پایان تیر ۱۴۰۵

جوایز

به آثار برگزیده، هدایای ارزنده نقدی و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.

نحوه ارسال آثار و شرایط پذیرش

شیوه ارسال آثار

آثار، از طریق پیام­رسان­های بله و ایتا به شماره (۰۹۱۹۲۱۰۴۰۱۹) ارسال شود.

هر اثر همراه با مشخصات صاحب أثر یا مسئول گروه شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نام گروه، استان محل فعالیت و عوامل تولید (آهنگساز، صدابردار، تنظیم­کننده، شاعر و ...) ارسال شود.

فرمت و کیفیت فایل‌های ارسالی

آثار تصویری در قالب MP ۴ ترجیحاً با کدک H.۲۶۴ ارسال شود.

حداقل کیفیت تصویر: Full HD ۱۰۸۰×۱۹۲۰ یا ۱۹۲۰×۱۰۸۰

حداقل نرخ تصویر: ۲۵ فریم بر ثانیه

فایل نهایی باید فاقد هرگونه واترمارک، نشان یا نوشته تبلیغاتی غیرمرتبط باشد.

مالکیت أثر

برگزارکننده مجاز است آثار برگزیده را در رسانه‌ها و برنامه‌های مرتبط منتشر نماید.

پاسخگویی و پشتیبانی

پرسش‌های مرتبط با فراخوان، در ساعات اداری از طریق شماره تماس (داخلی ۱۰۱ / ۲ ـ ۸۸۱۵۳۲۴۱ ـ ۰۲۱) پاسخ داده خواهد شد.