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فراخوان تولیدات آوایی با موضوع رهبر شهید قرآنی حضرت آیت الله خامنهای (رضوان الله علیه) منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جامعه قرآنی در روزهایی که داغ شهادت رهبر حکیم و قرآنی انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خامنهای (رضوان الله علیه) بر دل ملت ایران و امت اسلام سنگینی میکند، بر آن شد تا با زبان هنر، شعر، تلاوت و موسیقی حماسی، مراتب ارادت خود را به ساحت بزرگ پرچمدار نهضت قرآنی معاصر ابراز نماید.
در این راستا، قرارگاه قرآنی کشور از گروههای همسرایی، تواشیح و سرود، همچنین قاریان، مبتهلان و آهنگسازان آیینی دعوت کرد؛ در فراخوان تولیدات آوایی با موضوع رهبر شهید قرآنی شرکت نمایند.
علاقمندان میتوانند با تولید نماهنگ و آثار صوتی در موضوع فراخوان و ارسال آن تا ١۵ تیرماه، در این حرکت ارزشمند قرآنی سهیم شوند.
ویژگیهای محتوایی، شکلی و الزامات فنی آثار ارسالی در ذیل میآید:
موضوع
تبیین ابعاد قرآنی شخصیت رهبر شهید
مخاطبان
۱ـ گروههای همسرایی، تواشیح و سرود ۲ـ هنرمندان آیینی و قرآنی (انفرادی)
ویژگیهای محتوایی شعر
شعر آثار ارسالی میتواند در برگیرنده یک یا چند محور زیر باشد:
قرآنیترین رهبر تاریخ
بزرگترین حامی، پرچمدار و پیشران فعالیتهای قرآنی
دارای نقش راهبری در گسترش فرهنگ قرآنی در ایران اسلامی
قرآن در متن زندگی
قرآن؛ محور اندیشه، رفتار، سبک زندگی و تصمیمگیریهای رهبر شهید
تجلی آموزههای قرآنی در سلوک فردی و اجتماعی ایشان
معلم و مرشد قرآنیان
مرجع فکری، معنوی و راهنمای قاریان، حافظان و فعالان قرآنی
توصیه کننده به تلاوت، حفظ، تدبر و عمل به قرآن
میزبان مهمترین محفل سالانه قرآنی
محفل قرآنی نخستین روز ماه مبارک رمضان در حضور ایشان، مهمترین و راهبردیترین رویداد سالانه جامعه قرآنی
نمود پیوند عمیق رهبر شهید با قاریان، حافظان و فعالان قرآنی
شاگرد ممتاز مکتب قرآنی امام خمینی (ره)
استمرار خط قرآنی بنیانگذار انقلاب اسلامی
پیوند مکتب امامین انقلاب با قرآن کریم
میراث قرآنی رهبر شهید
انتقال پرچم قرآنی رهبر شهید به رهبر رشید
تداوم مسیر، آرمانها و میراث قرآنی رهبر شهید
اقبال جهانی به رهبر شهید
ارادت اساتید، قاریان و حافظان ممتاز جهان اسلام به ایشان
اشتیاق علما و اندیشمندان برجسته به جایگاه رفیع ایشان
ویژگیهای شکلی شعر
قالب: آزاد (سرود، حماسی، نو، نیمایی، تلفیقی و ...)
زبان: فارسی (اختصاص حداکثر ۳۰ درصد به عبارات عربی همهفهم بلامانع است)
لحن و ادبیات
رسمی و فاخر
حماسی و امیدبخش
عاطفی و الهامبخش
الزامات فنی
اجرا بهصورت «گروهی»، «انفرادی» یا «ترکیبی» مجاز است.
بهرهگیری از همخوانی، سرود، فراز تلاوت یا ترکیب همه اینها بلامانع است.
مدت زمانِ مطلوبِ اثر، کمتر از ۳ دقیقه و حداکثر کمتر از ۴ دقیقه میباشد.
آثار تولیدی نباید پیش از این به صورت رسمی منتشر شده باشند.
آثار میتواند در قالب «تولید صوتی» و یا «نماهنگ (تدوین با استفاده از تصاویر آرشیوی یا هوش مصنوعی)» باشد.
ضوابط صوتی، موسیقایی و محتوای شنیداری
استفاده از فرازهای تلاوت قرآن، همخوانی، سرود، تواشیح، دکلمه، روایت، گفتار متن و ترکیبی از این قالبها مجاز است.
بهرهگیری از فرازهای تلاوت قرآن، بهویژه آیات مرتبط با هدایت، استقامت، جهاد، شهادت، امامت، وحدت و نصرت الهی مورد تأکید است.
در بخشهای مشتمل بر تلاوت قرآن، از هرگونه موسیقی یا صدای مزاحم که موجب تحتالشعاع قرار گرفتن آیات الهی شود، اجتناب گردد و شأن و استقلال تلاوت حفظ شود.
استفاده از بیانات، پیامها، توصیهها و فرازهای متناسب از سخنان رهبر شهید، مطلوب است.
استفاده از افکتهای صوتی، صداهای محیطی، جلوههای شنیداری و فناوریهای نوین تولید صدا در صورتی که در خدمت انتقال پیام اثر باشد، مجاز است.
استفاده از موسیقی و ملودیهای زمینه در حدی که به تقویت فضای معنوی، حماسی و عاطفی اثر کمک کرده و بر پیام قرآنی، شعر و محتوای اصلی غلبه نکند، مجاز است.
استفاده از نغمات، ملودیها، صداها و آثار دارای حقوق مالکیت فکری بدون اخذ مجوزهای قانونی مجاز نیست.
بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی در تولید، ویرایش یا ارتقای کیفیت صوتی اثر بلامانع است؛ مشروط بر آنکه اصالت هنری، صحت محتوایی و اهداف فراخوان مخدوش نشود.
الگوبرداری از آثار شاخص تولید شده در این حوزه بلامانع است.
معیارهای ارزیابی
انطباق با موضوع فراخوان
فاخر بودن شعر
خلاقیت در اجرا (گروهی / انفرادی)
کیفیت هنری و فنی
بهرهگیری صحیح از مضامین قرآنی
اثرگذاری عاطفی و حماسی
قابلیت انتشار فراگیر در فضای رسانهای
زمانبندی
آغاز فراخوان: ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
پایان مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر ۱۴۰۵
داوری و اعلام نتایج: پایان تیر ۱۴۰۵
جوایز
به آثار برگزیده، هدایای ارزنده نقدی و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.
نحوه ارسال آثار و شرایط پذیرش
شیوه ارسال آثار
آثار، از طریق پیامرسانهای بله و ایتا به شماره (۰۹۱۹۲۱۰۴۰۱۹) ارسال شود.
هر اثر همراه با مشخصات صاحب أثر یا مسئول گروه شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نام گروه، استان محل فعالیت و عوامل تولید (آهنگساز، صدابردار، تنظیمکننده، شاعر و ...) ارسال شود.
فرمت و کیفیت فایلهای ارسالی
آثار تصویری در قالب MP ۴ ترجیحاً با کدک H.۲۶۴ ارسال شود.
حداقل کیفیت تصویر: Full HD ۱۰۸۰×۱۹۲۰ یا ۱۹۲۰×۱۰۸۰
حداقل نرخ تصویر: ۲۵ فریم بر ثانیه
فایل نهایی باید فاقد هرگونه واترمارک، نشان یا نوشته تبلیغاتی غیرمرتبط باشد.
مالکیت أثر
برگزارکننده مجاز است آثار برگزیده را در رسانهها و برنامههای مرتبط منتشر نماید.
پاسخگویی و پشتیبانی
پرسشهای مرتبط با فراخوان، در ساعات اداری از طریق شماره تماس (داخلی ۱۰۱ / ۲ ـ ۸۸۱۵۳۲۴۱ ـ ۰۲۱) پاسخ داده خواهد شد.