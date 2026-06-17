به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار زارع کمالی افزود: در این طرح بیش از ۲ هزار دانش‌آموز جهادگر مشارکت داشته اند.

او طرح شهید عجمیان را یک حرکت تحول‌آفرین و جهادی دانست و تأکید کرد: شهید عجمیان خود عضوی از گروه‌های جهادی بود و این طرح با الهام از روحیه ایثار و خدمت او اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: طرح شهید عجمیان با هدف شاداب‌سازی و بهسازی مدارس در استان در حال اجراست و ۱۵۰ مدرسه در قالب این طرح نوسازی و بهسازی می‌شوند.

شیدایی افزود: فعالیت‌های اجرایی این طرح با مشارکت ۲۲ گروه جهادی در حال انجام است.

او همچنین با اشاره به نقش خیران مدرسه‌ساز تصریح کرد: خیران همواره در کنار آموزش و پرورش حضور فعالی در ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس استان داشته‌اند.

طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، رنگ‌آمیزی، زیباسازی و شاداب‌سازی فضا‌های آموزشی در مدارس کم‌برخوردار کشور آغاز شده است.

این طرح به نام شهید روح‌الله عجمیان، بسیجی مدافع امنیت که در حوادث سال ۱۴۰۱ به شهادت رسید، نامگذاری شده است و با مشارکت گروه‌های جهادی، دانش‌آموزان و خیران در سراسر کشور اجرا می‌شود.