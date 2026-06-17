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سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: با سازماندهی بیش از ۱۵۵۰ تیم عملیاتی و استقرار گسترده نیروهای امدادی در سه استان، برای پوشش کامل مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، در حالت آمادهباش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی خالدی گفت: جلسات برنامهریزی از اواخر فروردینماه در جمعیت هلالاحمر آغاز شده تا در هر زمان که اعلام نیاز شود، این مجموعه بتواند با آمادگی کامل خدمات امدادی و پشتیبانی خود را ارائه کند.
خالدی با اشاره به روند آمادهسازی این طرح اظهار کرد: از اواخر فروردینماه جلسات مربوط به این موضوع در جمعیت هلالاحمر برگزار شد تا مجموعه در نهایت آمادگی قرار داشته باشد و در حال حاضر نیز با توجه به تاریخهای اعلامشده در تیرماه، این موضوع در اولویت اصلی قرار دارد و تیمها در حال آمادهسازی هستند و طرح عملیاتی هلالاحمر بهصورت کامل آماده شده و تنها مرحله اجرا و پیادهسازی آن باقی مانده است.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر درباره محدوده جغرافیایی اجرای این طرح گفت: شهرهایی که تاکنون برای برگزاری مراسم تشییع نهایی شدهاند شامل تهران، قم و مشهد هستند و اگر شهر دیگری نیز به این برنامه اضافه شود، با همین ساختار تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
خالدی ادامه داد: پوشش هلالاحمر صرفاً محدود به داخل شهرها نیست و مسیر حرکت کاروان، مسیرهای ورودی و خروجی شهرها و همچنین مسیرهای منتهی به شهرهای دیگر و استانها نیز در برنامه عملیاتی قرار دارد.
وی با بیان اینکه چند بخش مختلف جمعیت هلالاحمر درگیر این عملیات هستند، گفت: سازمان امداد و نجات، معاونت بهداشت و درمان، معاونت جوانان، معاونت داوطلبان و نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر از مجموعههای اصلی درگیر این طرح هستند.
خالدی افزود: تمام استانها و مجموعههای متناظر آنها در هلالاحمر استانها باید در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند و تاکنون سه استان تهران، قم و خراسان رضوی بهعنوان استانهای اصلی مجری در نظر گرفته شدهاند.
وی درباره استانهای معین نیز گفت: استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران در مسیر تهران تا خراسان رضوی، همچنین استانهای اصفهان، البرز، مرکزی، گیلان و دیگر استانها بهعنوان استانهای پشتیبان در نظر گرفته شدهاند.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با اشاره به گستردگی عملیات گفت: در شهر تهران و مسیرهای ارتباطی، حدود ۳۵۰ مرکز امدادی و پشتیبانی در استانهای تهران، خراسان رضوی و مسیرهای مرتبط فعال خواهد شد و تاکنون ۱۵۵۶ تیم عملیاتی سازماندهی شدهاند و نزدیک به ۷ هزار نیروی امدادی برای این مأموریت ساماندهی شدهاند.
خالدی افزود: در این عملیات ۱۱۲ دستگاه آمبولانس، ۴۴ خودروی نجات، ۳۷ خودروی کمکدار و ۷ دستگاه اتوبوسآمبولانس مأموریت پشتیبانی را برعهده خواهند داشت، همچنین پنج فروند بالگرد برای پوشش هوایی این مراسم پیشبینی شده است و این تجهیزات علاوه بر ظرفیتهای پشتیبانی و خودروهایی است که در اختیار عملیات قرار خواهد گرفت.
خالدی درباره زمان فعالیت نیروها گفت: عملیات هلالاحمر از زمان نهاییشدن و اعلام رسمی مراسم آغاز خواهد شد و تا ۴۸ ساعت پس از پایان عملیات نیز نیروها در وضعیت آمادهباش باقی خواهند ماند.
وی با اشاره به برنامهریزی ویژه در تهران گفت: در مصلای تهران مدیریت ویژهای برای هماهنگی ایجاد شده و جلسات منظم با سایر دستگاهها و سازمانهای امدادی همکار در حال برگزاری است و محل استقرار تیمهای ثابت، سیار و تیمهای امدادی و درمانی مشخص شده و این نیروها با ظرفیتهای اعلامشده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
وی ادامه داد: برای استانهای مسیر نیز تعداد نیروها، پایگاهها، خودروهای عملیاتی و محلهای استقرار روی نقشه مشخص شده و آماده اجراست.
خالدی گفت: دو فروند بالگرد سازمان امداد و نجات برای پوشش عملیات در نظر گرفته شده است؛ یک فروند در سمنان مستقر خواهد شد و دو فروند نیز در نیشابور و مشهد برای پوشش تجمعات احتمالی در استان خراسان رضوی پیشبینی شده است.
وی درباره تیمهای درمانی نیز اظهار کرد: تیمهای اضطراری درمانی هلالاحمر شامل تیمهای PHC و RDH شامل پزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط، تکنسین دارویی و نیروهای فنی و مدیریتی در محلهای تعیینشده مستقر خواهند شد و در اتوبوسآمبولانسها نیز پزشک، پرستار و تکنسین دارویی حضور دارند و داروهای مورد نیاز از قبل مشخص و در اختیار تیمها قرار گرفته است.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر با اشاره به شرایط آبوهوایی گفت: با توجه به گرمای هوا، مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و افرادی که بیماری زمینهای، فشار خون، سالمندان و خانمهای باردار هستند باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در ساعات خنکتر تردد کنند.
وی گفت: موضوع گرمازدگی و ازدحام جمعیت از موارد مهمی است که در اطلاعرسانیهای نزدیک به مراسم به مردم اعلام خواهد شد تا با همکاری مردم و دستگاههای امدادی، خدمات مؤثری ارائه شود.
خالدی در پایان از راهاندازی سامانه «۴۰۳۰» خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ویژه هلالاحمر، ایجاد این سامانه برای ارتباطات مردمی و حمایتهای روحی و روانی است و مردم از سراسر کشور میتوانند با شماره این سامانه تماس بگیرند و مشکلات خود را مطرح کنند تا پاسخ کارشناسی و علمی دریافت کنند.