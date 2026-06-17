تولید بیش از ۶۳ هزار تن محصولات دامی و طیور در ساری
شهرستان ساری با تولید بیش از ۶۳ هزار تن محصولات دامی و طیور نقش موثری در تأمین امنیت غذایی مازندران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: بخش دام و طیور ساری نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور ایفا میکند و شاخصهای تولیدی این حوزه بیانگر ظرفیت بالای شهرستان در تولید محصولات پروتئینی است.
سید اسماعیل علوی با اشاره به جمعیت دامی شهرستان افزود: در حال حاضر ۶۱ هزار و ۶۳۱ رأس دام سنگین و ۳۸۸ هزار و ۳۶۳ رأس دام سبک در شهرستان ساری نگهداری میشود که سالانه ۳۹ هزار و ۱۴۰ تن شیر و ۶ هزار و ۵۳ تن گوشت قرمز تولید میکنند.
او با بیان اینکه صنعت طیور از مهمترین بخشهای تولیدی شهرستان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: جمعیت طیور شهرستان به ۳۲ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۷۰ قطعه رسیده و در سال گذشته ۵۷ هزار و ۸۳۶ تن گوشت سفید و ۳۱۹ تن تخممرغ خوراکی در واحدهای تولیدی ساری تولید شد.
علوی ادامه داد: در حوزه زیرساختهای تولید نیز ۲۹۵ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت ۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۱۰۰ قطعه، ۳۶ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۶۰۰ قطعه، ۶ واحد جوجهکشی مجهز به ۱۳۲ دستگاه با ظرفیت ۱۸۰ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ قطعه و یک واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت هفت هزار و ۵۰۰ قطعه در شهرستان فعال هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به ظرفیتهای زنبورداری شهرستان گفت: زنبورداران ساروی با بهرهگیری از ۳۰ هزار و ۹۱۰ کلنی زنبور عسل، موفق به تولید ۲۱۳ هزار و ۴۶۹ کیلوگرم عسل در سال گذشته شدند که سهم قابل توجهی در تولید این محصول ارزشمند دارد.
او افزود: استمرار حمایت از تولیدکنندگان، توسعه واحدهای دام و طیور و ارتقای بهرهوری در بخش تولیدات دامی، از مهمترین برنامههای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در راستای تحقق امنیت غذایی و پایداری تولید است.