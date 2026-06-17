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با حضور مجازی وزیر آموزش و پرورش، طرح شهید عجمیان در استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که همزمان با سراسر کشور و با حضور جمعی از مسئولان، جامعه فرهنگیان و خیران مدرسه ساز برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: طرح شهید عجمیان تجلی تحقق مشارکت جویی ئ مشارکت پذیری در آموزش و پرورش است.
ناصر علی فر ادامه داد: در قالب طرح شهید عجمیان ۸۳۵ مدرسه در مناطق کمبرخوردار خوزستان و در قالب بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ کلاس درس عملیات بهسازی، شاداب سازی و رنگ آمیزی انجام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در استان خوزستان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز، ۷۵ هزار معلم و حدود ۹ هزار مدرسه وجود دارد که این حجم گسترده از خدمات آموزشی و تربیتی، ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای مردمی و اجتماعی را دوچندان میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه از همکاری بسیج فرهنگیان، گروههای جهادی، خیرین، جهاد سازندگی، مردم و مجموعه نوسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: اجرای طرحهای مشارکتی نشان داده است که با همافزایی ظرفیتهای مردمی میتوان اقدامات بزرگی را در حوزه بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی رقم زد.