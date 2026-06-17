به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با پیگیری‌های مستمر و در چارچوب اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، تعداد ۲۳۴ فقره سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی منطقه صادر و به بهره‌برداران تسلیم شده است.

‌وی با تأکید بر اهمیت هویت‌دار کردن زمین‌های کشاورزی افزود: صدور اسناد تک‌برگ گامی کلیدی در راستای تثبیت مالکیت و پایان دادن به اختلافات ملکی است.

خورشیدی می‌گوید: این اسناد نه‌تنها امنیت روانی و اقتصادی برای کشاورزان ایجاد می‌کند، بلکه به عنوان یک وثیقه معتبر، مسیر دریافت تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی را برای تولیدکنندگان هموار می‌سازد.

‌مدیر جهاد کشاورزی باغملک با اشاره به تعامل مثبت میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: این موفقیت حاصل همکاری نزدیک اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی‌صلاح است. روند نقشه‌برداری و صدور سند برای باقی‌مانده اراضی با سرعت در حال پیگیری است تا تمامی کشاورزان شهرستان از مزایای قانونی مالکیت رسمی بهره‌مند شوند.

‌وی در پایان از کشاورزان و بهره‌برداران شهرستان خواست تا برای تثبیت مالکیت اراضی خود و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری مراحل قانونی صدور سند تک‌برگ اقدام کنند.