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مدیر جهاد کشاورزی باغملک از تثبیت اراضی کشاورزی این شهرستان با صدور ۲۳۴ فقره سند تکبرگ در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با پیگیریهای مستمر و در چارچوب اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تعداد ۲۳۴ فقره سند تکبرگ برای اراضی کشاورزی منطقه صادر و به بهرهبرداران تسلیم شده است.
وی با تأکید بر اهمیت هویتدار کردن زمینهای کشاورزی افزود: صدور اسناد تکبرگ گامی کلیدی در راستای تثبیت مالکیت و پایان دادن به اختلافات ملکی است.
خورشیدی میگوید: این اسناد نهتنها امنیت روانی و اقتصادی برای کشاورزان ایجاد میکند، بلکه به عنوان یک وثیقه معتبر، مسیر دریافت تسهیلات بانکی و حمایتهای دولتی را برای تولیدکنندگان هموار میسازد.
مدیر جهاد کشاورزی باغملک با اشاره به تعامل مثبت میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: این موفقیت حاصل همکاری نزدیک اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیصلاح است. روند نقشهبرداری و صدور سند برای باقیمانده اراضی با سرعت در حال پیگیری است تا تمامی کشاورزان شهرستان از مزایای قانونی مالکیت رسمی بهرهمند شوند.
وی در پایان از کشاورزان و بهرهبرداران شهرستان خواست تا برای تثبیت مالکیت اراضی خود و جلوگیری از هرگونه سوءاستفادههای احتمالی، نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری مراحل قانونی صدور سند تکبرگ اقدام کنند.