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رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اشاره به تهیه اطلسهای ملی گفت: تدوین ۲۳ عنوان اطلس ملی در دستور کار سازمان قرار دارد که از جمله آنها میتوان به اطلس فرونشست کشور و اطلس سرمایهگذاری اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور امروز صبح در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مکان و فضا، ظرف مشترک همه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی هستند و تناسب میان ظرفیتهای سرزمینی و برنامههای توسعهای، از منظر کمیت، کیفیت، پایداری و آیندهنگری اهمیت ویژهای دارد.
سید اسکندر صیدایی؛ با اشاره به نقش علوم مکانی در مدیریت کشور افزود: رشتههایی نظیر مهندسی نقشهبرداری، زمینشناسی، هواشناسی، جغرافیا و آمایش سرزمین، با شناخت دقیق از ظرفیتهای مکانی، بستر لازم را برای تصمیمگیری صحیح مدیران فراهم میکنند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با بیان اینکه این سازمان متولی قانونی اطلاعات مکانی کشور است، گفت: سازمان نقشهبرداری بیش از ۷۲ سال سابقه فعالیت دارد و از زمان تأسیس در نخستین برنامه عمرانی کشور، تجهیزات تخصصی هوایی، دریایی و زمینی را برای پایش و مستندسازی سرزمین در اختیار داشته است.
صیدایی گفت: طی بیش از ۷ دهه فعالیت، بالغ بر ۶ میلیون تصویر هوایی از نقاط مختلف کشور در دورههای زمانی گوناگون تهیه شده که سرمایهای ارزشمند برای توسعه، برنامهریزی و مدیریت کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه بینالمللی سازمان نقشهبرداری کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در ساختار مدیریت اطلاعات مکانی جهانی سازمان ملل متحد، ریاست کارگروه سوم منطقه آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد؛ کارگروهی که مسئولیت تلفیق اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و مکانی را دنبال میکند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین به مسئولیت سازمان نقشهبرداری در کمیته نامگذاری اماکن جغرافیایی کشور اشاره کرد و گفت: این کمیته وظیفه تثبیت نامها، هویتهای جغرافیایی و ثبت ملی و بینالمللی آنها را بر عهده دارد.
وی با تشریح ظرفیتهای سامانه زیرساخت اطلاعات مکانی کشور (SDI) اظهار کرد: این سامانه که بر اساس الگوهای بینالمللی طراحی شده، امکان بارگذاری، اشتراکگذاری و بهرهبرداری از دهها هزار لایه اطلاعاتی را برای دستگاههای اجرایی فراهم کرده است.
صیدایی افزود: تاکنون حدود ۲۵ هزار لایه اطلاعاتی و نقشهای در این سامانه بارگذاری شده و ظرفیت آن تا ۱۲۵ هزار لایه قابل افزایش است. تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی میتوانند آخرین اطلاعات خود را در این بستر ثبت و از دادههای سایر دستگاهها نیز بهرهبرداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور نیز با توجه به اهمیت این سامانه، دستور استقرار آن در محل کار خود را صادر کرده تا امکان دسترسی لحظهای به اطلاعات و دادههای مکانی کشور فراهم شود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اشاره به تهیه اطلسهای ملی گفت: تدوین ۲۳ عنوان اطلس ملی در دستور کار سازمان قرار دارد که از جمله آنها میتوان به اطلس فرونشست کشور و اطلس سرمایهگذاری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده استان لرستان از تصاویر هوایی بهروز برخوردار است، اظهار کرد: تنها هفت شهر استان باقی مانده که عملیات تهیه نقشههای بهروز آنها در حال انجام است و قراردادهای مربوطه منعقد شده است.
صیدایی همچنین از برنامه سازمان برای توسعه ایستگاههای پایش حرکات زمین در لرستان خبر داد و گفت: افزایش تعداد این ایستگاهها موجب ارتقای دقت پایشهای زمینمرجع و ارائه اطلاعات دقیقتر برای مدیریت استان خواهد شد.
وی افزود: استفاده از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، هوش مکانی و فناوری سوپررزولوشن، امکان پایش پیشرفت فیزیکی پروژهها، تفکیک کاربریها و تحلیل دقیق ظرفیتهای توسعهای را فراهم کرده است و سازمان نقشهبرداری آمادگی دارد در این زمینه همکاری گستردهای با استان لرستان داشته باشد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به حمایتهای سازمان برنامه و بودجه از برنامههای توسعهای لرستان گفت: امیدواریم برگزاری چنین نشستهایی به همافزایی بیشتر میان دستگاهها، تسریع روند توسعه استان و ارتقای کیفیت تصمیمگیریها منجر شود.