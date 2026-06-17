پخش زنده
امروز: -
پنجاهمین نشست کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع کلانشهرهای ایران در قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در این نشست از برنامهریزی جامع کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین برای بهبود خدماترسانی به زائران خبر داد و گفت: امسال ۲۰ کلانشهر کشور در این مأموریت مشارکت دارند و با تقسیم کار و پهنهبندی مشخص، مسئولیت هر مرز و هر شهر در عراق به شهرداریهای معین واگذار میشود.
محمدی با تشریح برنامهها و اقدامات کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین به افزایش سالانه جمعیت زائران اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: خدماتی مانند استقرار مهپاشها، ایجاد سایهبانها، نظافت شهری، ارتقای بهداشت محیط، تأمین سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها و پشتیبانی از موکبها از اولویتهای اصلی خدمترسانی در ایام اربعین خواهد بود.
وی افزود: اعزام نیروهای ستادی و پاکبانان و همچنین همکاری نزدیک با شهرداریها و استانداریهای عراق از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای هرچه بهتر این مأموریت پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون محیطزیست و خدمات شهری مجمع کلانشهرهای کشور هم بر بسیج ظرفیتهای ملی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم و مشهد و همچنین ارتقای سطح خدماترسانی به زائران اربعین تأکید کرد.
یعقوبی در جمع معاونان محیط زیست و خدمات شهری کلانشهرهای کشور تصریح کرد: شهرداری مشهد برای برگزاری باشکوه این مراسم آمادگی کامل دارد و ضروری است با همافزایی ظرفیتهای ملی، شاهد برگزاری منظم و پرشور این آئین در سه کلانشهر باشیم.
شهردار قزوین نیز با تأکید بر نقش خدمات شهری در رضایتمندی عمومی گفت: حوزه خدمات شهری، خطشکنِ فعالیتهای شهرداری محسوب میشود و متولیان این بخش، سکانداران اصلی شهر هستند.
مهدی صباغی افزود: هر نوع خلل در ارائه خدمات شهری، ذهنیت مردم را نسبت به کل مجموعه مدیریت شهری مخدوش میکند؛ بنابراین، این حوزه در تکریم شهروندان، نقشی تعیینکننده دارد.
وی اضافه کرد: کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری، تدابیر و برنامهریزیهای لازم برای تسهیل حضور مردم در مراسم پیشرو، از جمله وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید انقلاب را اتخاذ کند.
در ادامه این نشست، بعد از ارائه پیشنهادات معاونان محیط زیست و خدمات شهری شهرداری ها، مقرر شد مسئولیتهای هر بخش به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود تا هماهنگیهای لازم برای اجرای کامل طرحها صورت گیرد.
همچنین مقرر شد تجارب شهرها در دفاع مقدس، برای تقویت روحیه جهادی و مدیریت بحران، به اشتراک گذاشته شود.