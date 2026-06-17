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معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از انجام ۵۱۸ عملیات امدادونجات در حوادث کوهستانی کشور طی فصل بهار سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش حبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین کبادی، گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه سال جاری، ۵۱۸ حادثه در سطح کشور رخ داد که نیروهای عملیاتی این جمعیت به هموطنان خدمات امدادی ارائه دادند.
وی افزود: همچنین ۲۸ نفر از مصدومان در محل حادثه درمان شدند و ۶۸ نفر نیز با اجرای عملیات نجات فنی توسط تیمهای تخصصی امدادونجات کوهستان جمعیت هلالاحمر نجات یافتند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به آمار دو سال گذشته حوادث کوهستانی در استانهای کشور اظهار کرد: استان تهران با ۲۸۹ حادثه، فارس با ۲۷۸ حادثه، البرز با ۲۰۵ حادثه، آذربایجان شرقی و کرمانشاه هر کدام با ۱۷۲ حادثه و اصفهان با ۱۶۶ حادثه، بیشترین آمار حوادث کوهستانی را به خود اختصاص دادهاند.
کبادی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در برنامههای کوهنوردی و طبیعتگردی، از هموطنان خواست پیش از صعود به ارتفاعات، ضمن اطلاع از شرایط جوی و مسیرهای تردد، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند و در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ هلالاحمر تماس بگیرند.