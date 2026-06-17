پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل پیوند عمیق دانش بومی، مجاهدت شهدا، تلاش نخبگان و حضور مردم در صحنه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حقشناس در نخستین همایش تجلیل از چهره ماندگار نخبه شاهد و ایثارگر کشور در گیلان با گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: یکی از مهمترین میراثهای شهدا، توجه به علم، پژوهش و حرکت در مسیر توسعه داناییمحور است؛ مسیری که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عزت و اقتدار کشور در گرو اتکا به دانش بومی است، افزود: اگر امروز از توان و قدرت جمهوری اسلامی ایران سخن گفته میشود، این توان ریشه در علم، خودباوری، تلاش نخبگان و اعتماد به ظرفیتهای داخلی دارد.
فرهنگ مطالعه و تفکر باید جدیتر دنبال شود
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه علمآموزی در آموزههای دینی گفت: نخستین واژهای که در قرآن کریم بر آن تأکید شده «اقرأ» به معنای خواندن است؛ از این رو ارتقای فرهنگ مطالعه، کتابخوانی و اندیشهورزی باید به عنوان یک ضرورت جدی در جامعه دنبال شود.
حقشناس خانوادههای معظم شهدا، بهویژه پدران و مادران شهدا را سرمایههای معنوی کشور دانست و افزود: جامعه شاهد و ایثارگر با تقدیم عزیزترین سرمایههای خود، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را هموار کردهاند و تکریم آنان وظیفهای همگانی است.
وی با مقایسه شرایط دفاعی کشور در دوران دفاع مقدس و امروز گفت: در سالهای دفاع مقدس، بخش قابل توجهی از تجهیزات کشور بومی نبود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف دفاعی، از جمله حوزه موشکی و پهپادی، به توانمندیهای ارزشمندی دست یافته و با تکیه بر دانش داخلی از استقلال و امنیت کشور دفاع میکند.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر نقش مردم در حفظ استقلال و اقتدار کشور افزود: میدان، مردم و حاکمیت در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و حضور مردم در صحنه، پشتوانه اصلی مدافعان کشور و عامل ناکامی دشمنان بوده است.
حقشناس با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها گفت: دشمنان با وجود همه اقدامات خود نتوانستهاند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، زیرا زیرساخت اصلی این کشور، مردم، سرمایه انسانی و ایمان به توان داخلی است.
وی افزود: آنچه امروز به عنوان اقتدار جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، حاصل مجاهدت شهدا، تلاش نخبگان، اعتماد به جوانان و همراهی مردم در طول دهههای گذشته است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
دستور استاندار گیلان برای طراحی «کتاب زرین من»
در بخش دیگری از این همایش، یوسف زرین، پدر شهید صادق زرین، با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، خواستار طراحی نرمافزاری برای دسترسی آسان مردم گیلان به کتاب شد.
استاندار گیلان نیز پس از شنیدن این پیشنهاد، دستور داد ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، نرمافزار یادشده را با عنوان «کتاب زرین من» و به یاد شهید صادق زرین طراحی و برای استفاده عموم مردم ارائه کند.
در این همایش همچنین محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، رحیم نریمانی، مدیرکل دفتر نخبگان، سرآمدان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و محمدرضا داوطلب، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، نکته نظرات خود را بیان کردند.
دو تن از نخبگان شاهد و ایثارگر استان نیز در این مراسم دیدگاههای خود را مطرح کرده و خواستار حمایت بیش از پیش مسئولان از جامعه نخبگانی کشور شدند.
گفتنی است در پایان این همایش، با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان، از طرح شهید صادق زرین به دست پدر این شهید گرانقدر رونمایی شد.
شهید صادق زرین از شهدای وزارت اطلاعات است که در روز سوم جنگ تحمیلی اخیر به فیض شهادت نائل آمد.
وی تیرماه سال ۱۳۶۳ در خانوادهای مذهبی در رشت چشم به جهان گشود و همواره در مسیر آرمانهای دینی، انقلابی و فعالیتهای فرهنگساز گام برداشت.
در این مراسم همچنین از دو نخبه علمی جامعه شاهد و ایثارگر، پروفسور عباس قاسمیزاد و پروفسور سید حامد موسوی ثابت، با حضور نماینده عالی دولت در گیلان و سایر مسئولان تجلیل شد.
دکتر عباس قاسمیزاد، متولد سال ۱۳۴۴، آزاده و جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، استاد ممتاز و پروفسور فیزیک هستهای دانشگاه گیلان است. راهاندازی آزمایشگاه فیزیک هستهای دانشگاه گیلان و کسب عناوینی همچون استاد نمونه، محقق برجسته و پژوهشگر برتر، بخشی از کارنامه علمی این استاد فرهیخته به شمار میرود.
پروفسور سید حامد موسوی ثابت نیز فرزند معزز جانباز، استاد تمام گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان و از پژوهشگران برجسته کشور در حوزه ماهیشناسی و تنوع زیستی آبزیان است.
انتشار بیش از ۵۳۰ مقاله علمی، توصیف ۲۷ گونه جدید ماهی، کشف بزرگترین زیستگاه زیرزمینی ماهیان ایران، تألیف و ترجمه کتابهای تخصصی، ریاست انجمن ماهیشناسی ایران و عضویت در مجلات و کمیتههای علمی بینالمللی، بخشی از افتخارات علمی اوست.