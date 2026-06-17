به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیده زهره برقعی در جلسه شورای معاونین با تأکید بر ضرورت بسیج تمامی ظرفیت‌های مجموعه، بر آمادگی کامل بخش‌های مختلف جامعه‌الزهرا (س) برای مشارکت در این رویداد بزرگ تأکید کرد.

مدیر جامعه‌الزهرا (س) با اشاره به مسئولیت خطیر نهاد‌های حوزوی در این مقطع حساس، اظهار داشت: وظیفه ما در این مرحله مهم، فراهم‌سازی تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای خدمت‌رسانی شایسته و ایفای نقش مؤثر در مراسم تشییع رهبر شهید است و باید با هم‌افزایی، انسجام و روحیه جهادی در این عرصه حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی جامعه‌الزهرا (س) افزود: با توجه به حضور مهمانان و شخصیت‌های حوزوی از داخل و خارج کشور، برنامه‌ریزی لازم برای اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از مهمانان به‌ویژه مهمانان خارجی در دستور کار قرار گرفته و همه بخش‌ها موظف‌اند امکانات و ظرفیت‌های خود را برای این مأموریت مهم بسیج کنند.

در این جلسه همچنین «ستاد بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید» در جامعه‌الزهرا (س) تشکیل شد. بر اساس دستور مدیر جامعه‌الزهرا (س)، مسئولیت این ستاد به آقای حدادی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی، واگذار شد تا با برگزاری مستمر جلسات تخصصی، هماهنگی و راهبری اقدامات مرتبط را بر عهده داشته باشد.

برقعی با تأکید بر نقش‌آفرینی همه‌جانبه جامعه‌الزهرا (س) در این رویداد، پیگیری جدی مصوبات و اقدامات اجرایی ستاد را خواستار شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور و مشارکت طلاب خبر داد و گفت: جزئیات نحوه حضور و همکاری طلاب در برنامه‌های مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید، متعاقباً از سوی ستاد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نخستین جلسه ستاد بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید با حضور اعضای ستاد برگزار شد و این جلسات تا زمان برگزاری مراسم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.