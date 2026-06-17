مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: اجتماع هیئت‌های دانش‌آموزی همزمان با ششم محرم در نقاط مرکزی استان‌ها برگزار می‌شود و پویش مجازی این برنامه نیز از محرم تا اربعین ادامه دارد.

معرفی آثار برتر پویش «احلی من العسل» پس از اربعین حسینی

معرفی آثار برتر پویش «احلی من العسل» پس از اربعین حسینی

به گزارش خبرگزای صداوسیما، میکائیل باقری گفت‌: روز ششم ماه محرم که منتسب به حضرت قاسم (علیه‌السلام) است، هر ساله سوگواری ویژه‌ای برگزار می‌شود. امسال نیز این روز مصادف با سی‌ویکم خردادماه است. اجتماع هیئت‌های دانش‌آموزی در روز سی‌ویکم، ساعت ۹:۳۰ صبح در نقاط مرکزی استان‌ها، بقاع متبرکه و اماکن زیارتی برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعدادی از استان‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند که شنبه‌شب نیز در اجتماعات مردمی، مراسم شبانه برگزار کنند. این برنامه به صورت حضوری و در قالب سوگواری دانش‌آموزی در ششم محرم برگزار می‌شود.

باقری با اشاره به برنامه‌های فضای مجازی این رویداد گفت: علاوه بر برنامه‌های حضوری، فعالیت‌هایی نیز در فضای مجازی در جریان است. پویشی با عنوان «احلی من العسل» داریم که دبیرخانه آن در استان کرمان مستقر است. فراخوان این پویش در فضای مجازی منتشر شده و دانش‌آموزان در چندین محور تولیداتی مانند پادکست، موشن‌گرافی و چند قالب هنری دیگر آماده می‌کنند و آثار خود را ارسال خواهند کرد.

وی ادامه داد: این پویش از ماه محرم آغاز می‌شود و تا اربعین ادامه دارد و پس از اربعین، آثار برتر معرفی شده و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش همچنین اظهار کرد: برنامه روز ششم محرم همزمان از شبکه‌های سراسری و استانی پخش خواهد شد.

باقری به دیگر برنامه‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: در یکی دو ماه آینده نیز برنامه‌های اوقات فراغت در دارالقرآن‌های سراسر کشور برگزار می‌شود و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند در این مراکز ثبت‌نام کرده و سطوح آموزشی قرآن را فرا بگیرند.