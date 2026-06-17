بیش از نیمی از گاز مازندران در خدمت تولید برق
نیمی از میزان مصرف گاز مازندران برای تأمین سوخت نیروگاهها و تولید برق اختصاص مییابد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، با بیان اینکه مصرف روزانه گاز در استان حدود ۱۴ میلیون مترمکعب است، گفت: بیش از نیمی از این میزان مصرف برای تأمین سوخت نیروگاهها و تولید برق اختصاص مییابد موضوعی که ضرورت مدیریت مصرف انرژی و آمادگی مشترکان غیرخانگی برای استفاده از سوخت دوم را در آستانه فصل سرما بیش از پیش نمایان میکند.
هژبر جوادی افزود: با توجه به محدودیتهای تولید گاز و افزایش مصرف در فصل سرد، پیشبینی میشود زمستان امسال با چالشهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته همراه باشد به همین دلیل لازم است تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند از هماکنون نسبت به آمادهسازی و بهرهگیری از سوخت دوم اقدام کنند.
او با تأکید ویژه بر آمادگی واحدهای بخش کشاورزی گفت: گلخانهها و مرغداریها به دلیل تأمین امنیت غذایی و حساسیت فعالیتشان باید بیش از گذشته برای استفاده از سوخت جایگزین برنامهریزی کنند تا در صورت کاهش فشار یا محدودیتهای احتمالی گاز، دچار مشکل نشوند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و افزود: به تمامی بهرهبرداران این بخش توصیه شده است تجهیزات لازم برای استفاده از سوخت دوم را فراهم کنند تا از هرگونه اختلال در تولید جلوگیری شود.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف انرژی گفت: هر اقدام در زمینه بهینهسازی مصرف، از تنظیم دمای وسایل گرمایشی و بهسازی موتورخانهها گرفته تا استفاده از تجهیزات کممصرف، علاوه بر کاهش مصرف گاز، موجب کاهش هزینه خانوارها و کمک به پایداری شبکه انرژی کشور خواهد شد.