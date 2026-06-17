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«از خونه شروع کن»، با روایت قصه موفقیت بانوان کارآفرین، «به خانه برمیگردیم»، با بررسی ارتباط فرهنگ شفاهی با هویت ایرانی و «کشیک سلامت» با روایت تلاشهای اورژانس در روزهای بحران، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از خونه شروع کن»، پنجشنبه ۲۸ خرداد، ساعت ۱۸:۴۵، از شبکه دو پخش می شود و در سیزدهمین قسمت خود، با نگاهی به ظرفیتهای اشتغالزایی مشاغل خانگی، میزبان دو بانوی کارآفرین موفق از استان قم است که با تکیه بر توانمندیهای خود، مسیر جدیدی را برای اشتغالزایی رقم زدهاند.
این برنامه که با هدف حمایت از مشاغل خانگی و تقویت کسبوکارهای کوچک تولید شده است، در قسمت پیشرو روایتگر داستان زندگی پرفراز و نشیب خانم «زهرا اعتماد» و خانم «منیره محمدی» خواهد بود. خانم اعتماد، از راهبران شغلی نمونه کشور در صنعت تولید پوشاک است که با بیش از ۹ سال سابقه، موفق شده است با آموزش به زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، برای ۳۰ نفر در کارگاه خود اشتغالزایی کند.
در ادامه این برنامه، داستان موفقیت خانم «منیره محمدی»، از شاگردان خانم اعتماد به تصویر کشیده میشود، وی با بهرهگیری از ظرفیتها و فضاهای موجود در منزل، کسبوکار خود را آغاز کرده و اکنون با مدیریت کارگاهی که ۶ خیاط در آن مشغول به کار هستند، قصد توسعه فعالیتهای خود را دارد. در همین راستا، دکتر فاطمه کریموند (کارشناس کسبوکاره) و دکتر کمیل رودی (مربی کسبوکاره) با ارائه راهکارهای تخصصی، ایشان را برای طی کردن مسیر پیشِرو و گام برداشتن در مسیر توسعه، راهنمایی میکنند.
برنامه «از خونه شروع کن»، کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، پنجشنبه و جمعه هر هفته حوالی ساعت ۱۸:۴۵، با اجرای شاهین جمشیدی پخش میشود.
حفظ سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، جایگاه فرهنگ شفاهی در هویت ایرانی و اهمیت روضههای خانگی در ایام محرم، محورهای گفتوگوی مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» است که امروز از شبکه تهران پخش میشود.
در این برنامه که با اجرای «محمد نظری» و «زینب پورابراهیم»، روی آنتن میرود، دکتر «محمدحسن آذرسا»، فیزیوتراپیست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، درباره تحرک در سالمندی و اهمیت آن در حفظ سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، گفتوگو خواهد کرد.
در بخش دیگری از برنامه، «صابر ساده»، شاعر و ادیب، به موضوع فرهنگ شفاهی و جایگاه آن در ادبیات و هویت ایرانی میپردازد.
علاوه بر این، «عبدالله صلواتی»، کارشناس مذهبی و استاد تمام فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، با موضوع اهمیت روضههای خانگی، نسبت ما با قیام حسینی و باورهای بنیادین ما در قیام حسینی، سخن خواهد گفت. همچنین، گروه سرود «مصباح» به اجرای برنامه میپردازد. بخش آشپزی این برنامه نیز با حضور «کارن نصیریفرد»، آشپز، با آموزش طرز تهیه شله زرد، پخش میشود.
برنامه «به خانه برمیگردیم»، کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه زنده «کشیک سلامت»، با اجرای مصطفی مصطفوی و با حضور دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، به بررسی تلاشها و تابآوری کادر اورژانس در شرایط بحرانی میپردازد.
در این برنامه، موضوع «روایت تابآوری اورژانس در روزهای جنگ» مورد واکاوی قرار میگیرد. با توجه به اهمیت نقش حیاتی نیروهای امدادی در شرایط دشوار، این گفتوگو ابعاد مختلف چالشها، ایثارگریها و راهکارهای تابآوری اورژانس در مواجهه با شرایط بحرانی را بررسی خواهد کرد.
برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش میشود.