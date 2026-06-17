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۲۵۰ کلاس درس جدید سال تحصیلی آینده در آذربایجان غربی به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۲۵۰ کلاس درس تا مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
عارف خدرلو با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان افزود: آذربایجانغربی از نظر سرانه فضای آموزشی حدود یک و نیم متر با میانگین کشوری فاصله دارد و برای رسیدن به میانگین کشوری به ۸ هزار کلاس درس و ۹۷۲ مدرسه نیاز است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت «اینوا» برای جذب خیران مدرسهساز اضافه کرد: از ۲۹۰ طرح مدرسه سازی در استان، تاکنون ۹۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و مابقی در حال اجراست.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی همچنین تصریح کرد: یکی از سیاستهای دولت اجرای عدالت آموزشی و نهضت مدرسهسازی است و در همین راستا سامانه «ساتع» برای پیگیری اقدامات انجامشده طراحی شده است.