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در راستای تقویت تعاملات بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی جهان اسلام، نشست مشترک میان ریاست دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و رایزن دینی ترکیه در ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ، این نشست مشترک با حضور دکتر عادل بور رایزن دینی ترکیه در ایران، دکتر محمدهادی فلاحزاده رئیس دانشگاه، دکتر مهدی جمالیفر معاون فرهنگی دانشجویی و مدیر میز همکاریهای تخصصی بینالمللی ترکیه، دکتر مریم غلامی مدیر همکاریهای علمی بینالمللی و دکتر مسعود شاورانی مدیر گروه ادیان و مذاهب دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار شد.
دکتر فلاحزاده ضمن خیرمقدم به رایزن دینی ترکیه، بر اهمیت گسترش پیوندهای آموزشی و پژوهشی میان نهادهای علمی دو کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این نشستها، شاهد اجرایی شدن همکاریهای عملیاتی و توسعه فعالیتهای مشترک در سطح دانشگاههای ترکیه باشیم.
دکتر عادل بور، رایزن دینی ترکیه در ایران هم ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، به بیان تجربیات زیسته خود در جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از ایشان به عنوان شخصیتی حکیم، آگاه به علوم روز و مسلط به شرایط جهان اسلام یاد کرد.
رایزن دینی ترکیه همچنین آمادگی کامل سازمان دیانت را برای تسهیل زمینههای ارتباط میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و مراکز دانشگاهی ترکیه جهت توسعه همکاریهای تخصصی اعلام داشت.
یادآور می شود ، این نشست گامی برای تعمیق روابط علمی و فرهنگی میان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و نهادهای علمی، فرهنگی و دانشگاهی جمهوری ترکیه محسوب میشود.