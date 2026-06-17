به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نمایشگاه نقاشی آبرنگ با عنوان «نای میناب» در نگارخانه سرو باغ اکبریه بیرجند گشایش یافت.

احسان‌بخش، هنرمند این نمایشگاه گفت: در این مجموعه، ۶۰ تابلوی آبرنگ به تصویر کشیده شده که روایتگر چهره معصومانه دانش‌آموزان شهید دبستان شجره طیبه میناب است.

وی با تأکید بر وجه بین‌المللی این آثار افزود: در خلق این تابلوها، علاوه بر به تصویر کشیدن چهره کودکان شهید، به اسناد و معاهدات سازمان ملل در حوزه حقوق کودکان و عدالت آموزشی نیز نگاهی هنرمندانه شده است.

احسان‌بخش گفت: برای این آثار، از گلاب ناب و مرغوب بیرجند به‌عنوان حلال آبرنگ استفاده شده است تا رایحه عطرافشانی شده این سرزمین، جلو‌ای از طراوت و پاکی کودکان شهید را تداعی کند.

این نمایشگاه از امروز ۲۷ خرداد ماه تا ۳۱ خرداد، همه روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۷ تا ۲۱، میزبان عموم مردم هنرپرور بیرجند و گردشگران خواهد بود.