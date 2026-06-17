پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از خرید بیش از یکمیلیون و ۴۰۲ هزار تن گندم به ارزش حدود ۷۰ همت از گندمکاران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهاننژادیان با اشاره به روزهای پایانی فصل خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم از ۲۱ فروردینماه در خوزستان و از شهرستان هندیجان آغاز شده و اکنون روزهای پایانی خود را در شهرهایی مانند ایذه و دزپارت سپری میکند.
وی افزود: در حالی روزهای پایانی فصل خرید تضمینی گندم را پشت سر میگذاریم که تاکنون بیش از یکمیلیون و ۴۰۲ هزار تن گندم به ارزش حدود ۷۰ همت از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است.
جهاننژادیان ادامه داد: خوزستان در سالهای اخیر، با همت کشاورزان غیور خود، این افتخار را داشته است که رتبه برتر خرید گندم کشور را به خود اختصاص دهد و با توجه به میزان خرید امسال، پیشبینی میشود این استان امسال نیز موفق به کسب این جایگاه شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در پایان بیان داشت: با پیگیریهای مستمر استاندار محترم خوزستان، تاکنون بیش از ۲۹ همت از مطالبات گندمکاران خوزستان پرداخت شده است و انتظار میرود سازمان هدفمندسازی یارانهها که متولی پرداخت مطالبات گندمکاران است، در روزهای آینده نسبت به تسویه بخش دیگری از این مطالبات اقدام کند.