به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، هوشنگ بازوند گفت: رنج موضوع حمل و نقل بیشتر در شرق کشور و از جمله استان کرمان است و متاسفانه در شرق کشور زیر ساخت مناسبی وجود ندارد و به دستور وزیر گزارش زیر ساختی شرق کشور در حال تهیه است و به قوای سه گانه ارسال می‌شود.

وی افزود: درصد برخورداری استان کرمان از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به گونه ایست که من خودم خجالت می‌کشم و مطلوب نیست و گلایه‌ها را می‌پذیرم ولی در شرایط فعلی کشور باید معادن کمک کنند تا بتوانیم پروژه راه‌ههای استان را به انجام برسانیم.

بازوند بیان کرد: ما باید یک قطار سریع و سیر در کشور را شروع کنیم که فعلاً در تهران آغاز شده برای مسیر اصفهان قم و تهران البته هنوز وضعیت مشخصی ندارد ولی پروژه سریع و سیر لازمست و این ظرفیت در استان کرمان هم وجود دارد.

وی گفت من مناقصات استان کرمان را هر چه که باشد برای جبران ارتقای زیرساخت‌ها برگزار می‌کنم و سخت گیرانه برای مناقصات استان برخورد نمی‌کنیم.

آقای بازوند تاکید کرد: برای محور انار- رفسنجان - کرمان و هر شبکه آزاد راهی دولت ۴۰ درصد سرمایه گذاری می‌کند و بایستی بخش خصوصی با شصت درصد سرمایه گذاری وارد شود که اگر محقق شود دولت سهم خود را اختصاص می‌دهد.