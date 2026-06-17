عرضه عمومی ۱۵ مگاوات از نیروگاه‌های خورشیدی که با مشارکت صندوق توسعه ملی و توسط ساتبا احداث شده است، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهره اولیاء مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا، با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی منابعی را به منظور تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی در اختیار ساتبا قرار داده است، گفت: ۴۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت توسط پیمانکاران دارای قرارداد با ساتبا در دست احداث است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع مالی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به انتشار اطلاعیه شناسایی علاقه‌مندان به مشارکت با صندوق توسعه ملی اعلام کرد: این اطلاعیه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد درباره مشارکت صندوق توسعه ملی در احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی منتشر شده است؛ مصوبه‌ای که مرداد سال گذشته با هدف تسهیل تأمین مالی پروژه‌های خورشیدی ابلاغ شد.

اولیاء افزود: بخشی از این نیروگاه‌ها هم‌اکنون به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه ورود به مدار تولید قرار دارند و در این مرحله لازم است متقاضیانی که از توانمندی مالی کافی برخوردار هستند شناسایی شوند تا بهره‌برداری و مدیریت این نیروگاه‌ها از طریق مشارکت ایشان با صندوق توسعه ملی در قالب قراردادهای فروش اقساطی انجام شود.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا در ادامه با تشریح مدل مالی اجرای این پروژه‌ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، ساخت این نیروگاه‌ها در قالب مدل ۸۰-۲۰ انجام می‌شود؛ به این معنا که صندوق توسعه ملی نیاز ارزی پروژه تا سقف ۸۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری را تأمین مالی می‌کند و حداقل ۲۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری به عنوان آورده متقاضی در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: متقاضیان باید در ابتدای فرآیند توانایی تامین حداقل ۲۰ درصد سهم آورده خود را داشته باشند و در چارچوب فرآیند تعریف‌شده، متقاضیانی که آورده بیشتری پیشنهاد دهند در اولویت بررسی و معرفی به صندوق توسعه ملی قرار خواهند گرفت.

اولیاء درباره روند اجرایی این فراخوان توضیح داد: ساتبا در گام نخست اطلاع‌رسانی عمومی را انجام داده و مشخصات ساختگاه‌ها، موقعیت مکانی، ویژگی‌های فنی و قیمت تعیین‌شده هر نیروگاه را منتشر می‌کند. متقاضیان حقوقی می‌توانند با توجه به ساختگاه مدنظر خود پیشنهاد آورده‌شان را ارائه دهند. متقاضیان حقیقی نیز تنها در صورتی امکان ثبت درخواست دارند که بتوانند کل مبلغ تعیین‌شده برای یک نیروگاه را به صورت یکجا پرداخت کنند؛ چراکه مطابق مصوبه شورای اقتصاد، مشارکت صندوق توسعه ملی با اشخاص حقیقی مجاز نمی باشد.

وی ادامه داد: پس از جمع‌بندی پیشنهادها توسط ساتبا، فهرست متقاضیان به صندوق توسعه ملی ارسال می‌شود. صندوق نیز با اولویت سهم آورده بالاتر با متقاضیان مکاتبه و شماره حساب مورد نظر برای واریز ۲۰ درصد از آورده پیشنهادی متقاضی را اعلام می نماید و متقاضی باید پس از واریز وجه، اسناد مثبته آن را به کارگزار مربوطه برای انعقاد قرارداد فروش اقساطی ارائه نماید.

به گفته مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی ساتبا، پس از ارائه مدارک لازم توسط متقاضی و احراز کفایت مستندات برای انعقاد قرارداد فروش اقساطی توسط صندوق توسعه، متقاضی موظف است مابقی سهم آورده خود را واریز کرده و در نهایت قرارداد فروش اقساطی با صندوق توسعه ملی منعقد می‌شود.

اولیاء با اشاره به جزئیات اطلاعیه منتشرشده گفت: در این فراخوان علاوه بر درج مشخصات کامل نیروگاه‌ها، فرم درخواست و تعهدنامه نیز ضمیمه شده است که متقاضیان باید پس از تکمیل و مهر امضای صاحبان امضای مجاز در اشخاص حقوقی یا امضای شخص متقاضی در اشخاص حقیقی در مهلت زمانی مجاز ( ۱۴۰۵/۰۴/۰۸)، مدارک را به دبیرخانه ساتبا ارسال کنند.