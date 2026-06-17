معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از اعطا تسهیلات بانکی به گردشگران برای سفر به اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در نشست با هتلداران این استان گفت: مسافرانی که به اصفهان سفر می‌کنند می‌توانند با استفاده از شرایط پرداخت اقساطی ایجاد شده، بدون دغدغه در هتل‌های اصفهان اسکان پیدا کنند.

آبیان افزود هموطنان با مراجعه به بانک عامل و دریافت رفاه کارت می‌توانند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال از تسهیلات گردشگری استفاده کنند.

مدیر انجمن هتلداران اصفهان هم گفت: هتل‌های اصفهان با توجه به اجرای این طرح هزینه‌های اقامت را به صورت اقساطی از ۶ تا ۱۲ ماه دریافت می‌کنند.

بیگی افزود: هموطنان با مراجعه به نشانی اینترنتی هتل‌های اصفهان می‌توانند از نحوه و چگونگی استفاده از این کارت‌های رفاهی اطلاع پیدا کنند.