رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تولید خودرو‌های ناقص سایپا به علت نبود قطعاتی است که شرکت کروز تامین می‌کند و هم اکنون تفاهم نامه‌ای بین ۲ شرکت امضاء شده تا تحویل قطعات ادامه یابد.

فرشاد مقیمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: وزارت صمت به این موضوع ورود کرد و تفاهم نامه‌ای بین سایپا و کروز امضا شد، تکمیل و تحویل خودرو‌های ناقص آغاز شده است و طی یک تا دو ماه آینده همه خودرو‌های ناقص سایپا، تکمیل می‌شوند و به دست خریداران می‌رسند.

وی گفت: وزارت صمت به صورت روزانه موضوع تولید خودرو را رصد می‌کند و نظارت ما برای تحویل قطعات نیز آغاز خواهد شد.

تسهیلات ۱۰۰ همتی خودروسازان، صرفا حد اعتباری بود!

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص خبر اعطای تسهیلات ۱۰۰ همتی به ۲ خودروساز بزرگ کشور، گفت: این خبر به درستی منتقل نشد و در واقع موضوع تسهیلات ۱۰۰ همتی به خودروسازان، افزایش حد اعتباری آنها بود و تسهیلات خاصی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: وقتی میزان فروش یک بنگاه افزایش می‌یابد، حال یا با رشد تولید یا افزایش قیمت، میزان سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند، این موضوع امکان افزایش حد اعتباری برای دریافت تسهیلات را فراهم میکند.

مقیمی تاکید کرد: بانک مرکزی تسهیلات خاصی برای خودروسازان تعیین نکرده است، اما مطابق روال همیشگی نظام بانکی کشور، می‌توانند با افزایش حد اعتباری، تسهیلات بیشتری دریافت کنند.

وی گفت: صنعت خودرو دارای شبکه تامین و توزیع گسترده‌ای است و یک هزار و سیصد قطعه ساز در زنجیره این صنعت فعال هستند، اگر این صنعت رشد کند در واقع سایر فعالان زنجیره هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند.