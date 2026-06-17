مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم از شناسایی بیش از ۹۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های زراعی و باغی استان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این تخلفات بیش از ۳۸ هکتار از اراضی کشاورزی قم را دربر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای رضا مرتضوی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم از تشدید نظارت بر اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: در یک سال گذشته ۹۴۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت بیش از ۳۸ هکتار در زمین‌های زراعی و باغات قم شناسایی شده است.

وی با اشاره به تداوم بازرسی‌های سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری‌های غیر مجاز در سطح استان افزود: این پایش‌ها به دو روش مستقیم و فیزیکی با حضور بازرسان گشت و پایش و همچنین پایش هوایی و بر اساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای صورت می‌گیرد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص تخلفات شناسایی شده گفت: از مجموع تخلفات شناسایی‌شده، ۴۷۵ مورد به مساحت بیش از ۳۰ هکتار در شهرستان قم، ۳۶۵ مورد به مساحت حدود ۵ هکتار در شهرستان کهک و ۱۰۹ مورد به مساحت بیش از ۳ هکتار در شهرستان جعفرآباد ثبت شده است.

وی با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده افزود: در این مدت ۱۱۸ حکم قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در شهرستان‌های قم و کهک اجرا شد که مساحتی بالغ بر ۱.۳۵۲ هکتار را شامل می‌شود.

آقای مرتضوی همچنین از ثبت یک هزار و ۲۴۵ گزارش و خبر مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱، مراجعات حضوری، گزارش‌های مردمی و سامانه پایش ماهواره‌ای خبر داد.