افتتاح کارخانه جوجهکشی ۱۲ میلیون قطعهای در بوشهر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید در استان با بهرهبرداری از کارخانه جوجهکشی ۱۲ میلیون قطعهای در شهرستان تنگستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی با اعلام خبر افتتاح کارخانه بزرگ جوجهکشی با ظرفیت اسمی ۱۲ میلیون قطعه در سال گفت: این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی و تامین نیاز مرغداریهای منطقه، توانسته است زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر و موجبات بهرهمندی و پایداری معیشت ۱۵ خانوار را ایجاد کند.
وی در مراسم افتتاح کارخانه جوجه کشی تنگستان افزود: این طرح که با واگذاری زمینهای ملی به ثمر رسیده و علاوه بر کاهش وابستگی به خارج از استان، نقش کلیدی در تنظیم بازار مرغ ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به نقش حمایتی این نهاد در اجرای طرحهای سرمایهگذاری، اظهار کرد: این طرح از جمله طرحهای موفق واگذاری مدیریت امور اراضی استان بوشهر است که با نظارت دقیق و حمایتهای فنی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی تصریح کرد: اختصاص زمین و تسهیل فرآیندهای واگذاری، یکی از اولویتهای ما برای جذب سرمایهگذاران در بخشهای استراتژیک کشاورزی است.
بحرانی به اهمیت این واحد در کاهش وابستگی به خارج از استان اشاره کرد و گفت: با راهاندازی این واحد، گره مهمی از زنجیره تولید گوشت سفید در استان بوشهر گشوده شد که نتیجه آن کاهش هزینههای تمام شده و افزایش پایداری تولید برای مرغداران هماستانی خواهد بود.
وی با اشاره به افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی، افزود: از مجموع ۲۶ طرح که در هفته جهاد کشاورزی در استان بوشهر به بهرهبرداری میرسد تعداد ۵ طرح در بخش دام و طیور است که کارخانه جوجهکشی ۱۲ میلیون قطعهای یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی بخش دامپروری در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در سال گذشته ۴۶ هزار تن بوده است اضافه کرد: از حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از این میزان مازاد بر نیاز استان بوده و به استانهای همجوار به خصوص فارس و خوزستان صادر میشود.