با حضور سریع مأموران و ورود به‌موقع کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی، عوامل ۲ فقره قتل ساعاتی پس از وقوع، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از وقوع ۲ فقره قتل در روز‌های اخیر در استان خبر داد و گفت: با حضور سریع مأموران و ورود به‌موقع کارآگاهان پلیس آگاهی، عوامل این جنایت‌ها ساعاتی پس از وقوع شناسایی و دستگیر شدند.

سردار شجاعی نسب گفت: با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و اقدامات کنترلی پلیس، قاتلان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و بازداشت شدند و در این خصوص پرونده‌های مربوطه در حال تکمیل شدن است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مجرمان در هر شرایطی امکان شناسایی و پاسخگویی در برابر قانون را خواهند داشت، افزود: بخش قابل توجهی از این جرائم در محدوده خانوادگی و خصوصی رخ می‌دهد و کنترل هیجانات، رعایت اصول اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی داشته باشد.

سردارشجاعی نسب از شهروندان خواست: با خویشتن‌داری و رعایت موازین اجتماعی و اعتقادی، از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند و اجازه ندهند اختلافات، خانواده‌ها را درگیر مصیبت‌های طولانی‌مدت و سنگین کند.