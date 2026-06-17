در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، چالش‌های حوزه سلامت از جمله کمبود شدید نیروی پرستاری و شکاف معیشتی کادر سلامت با حضور مسئولان ارشد اجرایی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان و معاونان مرتبط، مهم‌ترین چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور با تمرکز بر کمبود نیروی انسانی، وضعیت پرستاران و نظام جبران خدمت مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: موضوع کمبود نیروی پرستاری، مسائل مرتبط با نظام پرداخت، جبران خدمت و چالش‌های حقوقی و معیشتی پرستاران از مهم‌ترین محور‌های مورد بحث در جلسه بود.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی پرستاری کشور، به مقایسه شاخص‌های پرستاری ایران با کشور‌های منطقه و برخی کشور‌های توسعه‌یافته پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در مقایسه با کشور‌های منطقه نیز با کمبود جدی نیروی پرستاری مواجه هستیم و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی مؤثر برای جذب و نگهداشت نیرو‌ها را دوچندان کرده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نتایج آخرین آزمون استخدامی بیان کرد: در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، میزان استقبال و تقاضا برای جذب کمتر از ظرفیت و مجوز‌های اعلام‌شده بوده که این مسئله زنگ هشداری برای نظام سلامت محسوب می‌شود.

دکتر عبادی تأکید کرد: توجه به سیاست‌های نگهداشت نیروی انسانی، اصلاح نظام پرداخت، بهبود حقوق و مزایا و ارتقای شرایط کاری پرستاران، از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از چالش کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت است.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر ضرورت بازنگری در نظام جبران خدمت، توجه ویژه به مطالبات پرستاران و اتخاذ تدابیر مؤثر برای رفع کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی کشور تأکید کردند.