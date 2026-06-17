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مراسم بزرگداشت دومین سالگرد ارتحال عالم ربانی حضرت آیتالله غیاثالدین طهمحمدی در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله طهمحمدی، به اهمیت ارتباط و همنشینی با عالمان دینی اشاره کرد و گفت: شخصیت عرفانی، علمی و اخلاقی آیتالله طهمحمدی از وی چهرهای ماندگار در میان علمای استان و کشور ساخته بود.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی با اشاره به جایگاه برجسته همدان در تربیت علما و روحانیون، افزود: همدان استانی عالمخیز و روحانیپرور است و در طول تاریخ، شخصیتهای برجستهای در عرصههای علمی، دینی و فرهنگی از این خطه برخاستهاند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و برگزاری مجالس عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر نقش مهم سخنرانان و روحانیون در تبیین معارف دینی تأکید کرد.
آیتالله شعبانی موثقی تأکید کرد: علاوه بر بهرهگیری از محضر علما و اندیشمندان، منابع ارزشمند علمی، اسلامی، تاریخی و روایی فراوانی در اختیار مبلغان و سخنرانان قرار دارد که لازم است برای ارائه مطالب مستند و اثرگذار به آنها مراجعه شود.
او بر استفاده از روایات معتبر و پیامهای آموزنده اهلبیت(ع) در منبرها و مجالس عزاداری ماه محرم تأکید کرد و افزود: انتقال صحیح معارف دینی و فرهنگ عاشورا به نسل جوان نیازمند بهرهگیری از منابع اصیل و مستند اسلامی است.
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد ارتحال آیتالله غیاثالدین طهمحمدی با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون، خانواده آن مرحوم و گروه های مختلف مردم در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.
این عالم ربانی در طول ۷۷ سال زندگی خود مسئولیتهای مانند نمایندگی ولیفقیه در استان همدان، امامت جمعه همدان، فامنین و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت و منشاء خدمات برپرکتی برای این استان بود.