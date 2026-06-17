تصادف پژو با وانت نیسان در شهرستان بوانات، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مسئول اورژانس شهرستان بوانات گفت: در گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با نیسان وانت در جاده کمربندی روستای منج بوانات، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

دسترنج افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی، اقدامات درمانی و امدادی را برای پنج مصدوم حادثه انجام دادند که یک نفر به دلیل شدت جراحات در لحظه جان خود را از دست داد و چهار مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولی عصر بوانات منتقل شدند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.