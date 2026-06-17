معاون عمرانی استاندار گفت: اتصال شبکه ریلی کرمانشاه به بغداد، از طریق خسروی، مهمترین اولویت توسعه‌ای و مطالبه مردم است که توسط مدیریت ارشد استان با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در یک بازدید میدانی از آخرین روند فعالیت کارگاه‌ها و جبهه‌های کاری، پل‌ها و تونل‌های پروژه راه آهن در حدفاصل کرمانشاه - اسلام آبادغرب بازدید کرد و آخرین وضعیت فعالیت این پروژه و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

معاون عمرانی استاندار پیرامون این پروژه عنوان کرد: مسیر کرمانشاه خسروی و مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کریدور تجاری، مسافری و زیارتی ایران در غرب کشور است و از یک اهمیت راهبردی برای کشور برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت بسیار این مسیر برای توسعه کشور، تکمیل راه آهن کرمانشاه _ خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و اتصال آن به خط ریلی عراق به عنوان یک اولویت مهم از سوی دولت و مدیریت ارشد استان با جدیت دنبال می‌شود.

نجفی ادامه داد: فاز اول این پروژه تحت عنوان قطعه کرمانشاه _ اسلام آبادغرب به طول ۱۱۵ کیلومتر است که روند اجرایی آن توسط مدیریت ارشد استان به صورت مداوم و منظم مورد پایش کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در برنامه کاری امروز، از کارگاه‌ها و جبهه‌های عمرانی و پل‌ها و تونل‌های در دست احداث و زیرسازی مسیر از محدوه کارگاه خور خور تا کارگاه هلشی و پشته کش صورت میدانی بازدید شد.

معاون عمرانی استاندار گفت: طبق گزارش پیمانکار تاکنون حدود ۵ کیلومتر از مسیر ایستگاه ده پهن به سمت پشته کش تراورس گذاری شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به تأکید ویژه استاندار محترم، روند پیشرفت این پروژه به صورت مداوم پایش و گزارش آن به وزارت خانه ارسال می‌شود.