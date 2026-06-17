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مدیر منطقه برق ورامین از اجرای طرحهای هوشمندسازی شبکه و پایش دقیق مصرف برق برای عبور از پیک تابستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا علمایی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل تابستان، اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط موجود، همکاری مردم و دستگاههای اجرایی نقش مهمی در عبور از اوج مصرف برق خواهد داشت.
وی افزود: از نیمه فروردینماه برنامههای مدیریت بار آغاز شده و در حال حاضر بخشهای صنعتی و کشاورزی شهرستان نیز مطابق برنامههای ابلاغی، محدودیتهایی را برای کمک به پایداری شبکه برق اعمال میکنند.
مدیر منطقه برق ورامین با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف تنها به بخش تولید محدود نمیشود، گفت: اگر هر خانواده و اداره با رعایت چند نکته ساده مانند تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی همراهی کند، بخش قابل توجهی از مصرف برق کاهش پیدا خواهد کرد.
علمایی تصریح کرد: شبکه برق کشور به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و دیگر صرفاً اقدامات توصیهای و ارشادی در دستور کار نیست، بلکه با توسعه تجهیزات هوشمند، پایش مصرف و کنترل بار به شکل دقیقتری انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت کاهش مصرف در ادارات عنوان کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به سال گذشته در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند و این موضوع از طریق سامانههای هوشمند کنترل و پایش خواهد شد.
مدیر منطقه برق ورامین با اشاره به ظرفیت بالای صرفهجویی در بخش سرمایشی گفت: استفاده از موتورهای کممصرف برای کولرهای آبی میتواند کاهش قابل توجهی در مصرف برق ایجاد کند و این طرح به عنوان یکی از برنامههای وزارت نیرو در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای کولرهای آبی در کشور، اصلاح موتور این تجهیزات میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق و ایجاد ظرفیت جدید در شبکه داشته باشد.
علمایی همچنین از اجرای طرح ساماندهی انشعابات غیرمجاز خبر داد و افزود: با اتصال کنتورهای هوشمند و ساماندهی مصرف، امکان مدیریت بهتر شبکه فراهم میشود و روستاهایی که نسبت به اصلاح انشعابات اقدام کردهاند، شاهد نظم بیشتری در مصرف برق خواهند بود.
مدیر اداره برق ورامین در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان و مشترکان، خاطرنشان کرد: عبور موفق از تابستان نیازمند مشارکت همگانی است و مجموعه برق ورامین با استفاده از ظرفیتهای فنی و هوشمندسازی، برای تأمین پایدار برق تلاش میکند.