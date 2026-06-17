به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،یکی از مناسب‌ترین اقدامات برای کاهش خسارات سیل، عملیات آبخیزداری است که تاکنون در ۸۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی بجنورد اجرا شده. بند‌های خاکی هم در همین راستا ایجاد می‌شود.

عملیات آبخیزداری مناسب‌ترین روش برای کاهش خسارت سیل است

به طور کل عملیات آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی از جمله مدیریت داخل حوضه، اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی و حفاظتی در زمینه روان‌آب است تا بخشی از آب باران کنترل شود، به داخل زمین نفوذ کند و سرعت سیل و باران را کاهش دهد.

احداث بند‌های حفاظتی و فعالیت‌های بیولوژیکی در حوزه‌ها باعث تغییرات در زمان تمرکز و ضریب نگهداشت خاک می‌شود که در کنترل سیل و انتقال بار رسوب درحوزه‌ها تاثیر بسزایی دارد.