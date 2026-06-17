به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مسابقات هندبال ساحلی ۴ جانبه اصفهان که با حضور تیم ملی هندبال ساحلی ایران قهرمان بازی‌های ساحلی آسیا سانیا ۲۰۲۶ در زمین ساحلی ورزشگاه نصر اصفهان برگزار شد ودر پایان تیم ملی هندبال ساحلی اول شد.

همچنین تیم‌های بازرگانی نجف آباد، ادب اصفهان و آراتایل اصفهان به ترتیب دوم تا چهارم شدند.

این مسابقات در قالب دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال ساحلی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد.