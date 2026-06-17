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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: بیش از ۴۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از ابتدای شروع خرید گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

سید محمد جعفری ارزش گندم‌های تحویلی را ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: همزمان با تخصیص منابع مالی خرید تضمینی گندم، پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان نیز آغاز شده است.





او با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۸۲ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان استان به حساب آنان واریز شده است، ادامه داد: کشاورزانی که تا ۱۳ خردادماه گندم خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند حدود ۴۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند





مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: پرداخت مابقی مطالبات نیز متناسب با تأمین اعتبارات ادامه خواهد یافت.





جعفری با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در مراکز تعیین‌شده استان همچنان ادامه دارد، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای تحویل سریع محصول و حمایت از گندمکاران فراهم شده است.