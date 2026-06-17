مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی از تدوین «برنامه تأمین زمین» در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این سند با تکیه بر داده‌های جامع اراضی، اسناد آمایش سرزمین و فناوری‌های نوین، مسیر تأمین زمین برای توسعه سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن را در سطح کشور مشخص می‌کند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی از تدوین برنامه جامع تأمین زمین با هدف ساماندهی توسعه سکونتگاهی و پشتیبانی از اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داد.

رامین ساعد گفت: این برنامه با مشارکت دانشگاه‌ها، متخصصان فناوری و دستگاه‌های اجرایی و بر پایه مطالعات علمی و داده‌محور تهیه شده است.

وی افزود: در تدوین این برنامه، اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی شهرسازی، توسعه دریامحور، مناطق مرزی و ملاحظات محیط‌زیستی و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته ساعد، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ نیز ارزیابی شده است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری از ایجاد بانک جامع اطلاعات اراضی کشور با استفاده از داده‌های دستگاه‌های مختلف و تصاویر ماهواره‌ای خبر داد و گفت: این بانک امکان ارزیابی دقیق ظرفیت اراضی برای توسعه را فراهم کرده است.

وی با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده اظهار داشت: کشور در مجموع با کمبود زمین برای توسعه سکونتگاهی مواجه نیست، اما توزیع این ظرفیت در استان‌های مختلف یکسان نیست.

ساعد افزود: برخی استان‌ها از جمله مازندران، گیلان، کردستان، لرستان و کرمانشاه با محدودیت اراضی مناسب روبه‌رو هستند، در حالی که استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس و یزد ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه دارند.

وی هدف اصلی این برنامه را حرکت به سمت تأمین زمین مبتنی بر داده و اسناد بالادستی عنوان کرد.

بر اساس این برنامه، سه راهبرد اصلی شامل افزایش بهره‌وری درون‌شهری، الحاق به محدوده شهرها و ایجاد سکونتگاه‌های جدید تعریف شده است.

ساعد تأکید کرد: خروجی نهایی این مطالعات در قالب «سند سیاست‌گذاری تأمین زمین» تهیه شده و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان نقشه راه اجرایی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی، اجرای این سند می‌تواند ضمن کاهش بروکراسی موجود، روند تصمیم‌گیری و تأمین زمین برای طرح‌های مسکونی را تسهیل کرده و مسیر توسعه آینده کشور را هدفمندتر کند.