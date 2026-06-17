مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آقایان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و مازندرانی‌ها در دو رشته پرش ارتفاع و پرتاب وزنه درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ آقایان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و مازندرانی‌ها در دو رشته پرش ارتفاع و پرتاب وزنه درخشیدند.

محمدرضا طیبی ورزشکار پرامید قائمشهری با پرتاب ۱۹.۹۶ با اقتدار و با اختلاف بیش از یک متر نسبت به نفر دوم این جایزه را از آن خود کرد.

امیررضا قنبرزاده دیگر دو و میدانی کار مازندرانی بود که در رشته پرش ارتفاع توانست با ثبت ارتفاع ۲.۰۰ متر بر سکوی اول بایستد و جایزه بزرگ این پیکار‌ها را از آن خود کند.