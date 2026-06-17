روز هشتم از بیست‌وسومین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال پنجشنبه ۲۸ خرداد با برگزاری چهار دیدار در آمریکا، کانادا و مکزیک پیگیری می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه به شرح زیر است:

گروه L:

بازی ۲۳: غنا - پاناما، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد تورنتو

گروه K:

بازی ۲۴: ازبکستان - کلمبیا، ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی

گروه A:

بازی ۲۵: جمهوری چک - آفریقای جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا

گروه B:

بازی ۲۶: سوئیس - بوسنی‌وهرزگوین، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

رقابت‌های جام جهانی فوتبال امشب با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود که طی آن پرتغال از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف کنگو می‌رود و انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۳:۳۰ مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند.