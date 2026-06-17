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روز هشتم از بیستوسومین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال پنجشنبه ۲۸ خرداد با برگزاری چهار دیدار در آمریکا، کانادا و مکزیک پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه به شرح زیر است:
گروه L:
بازی ۲۳: غنا - پاناما، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو
گروه K:
بازی ۲۴: ازبکستان - کلمبیا، ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی
گروه A:
بازی ۲۵: جمهوری چک - آفریقای جنوبی، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا
گروه B:
بازی ۲۶: سوئیس - بوسنیوهرزگوین، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای لسآنجلس
رقابتهای جام جهانی فوتبال امشب با برگزاری دو دیدار پیگیری میشود که طی آن پرتغال از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف کنگو میرود و انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۳:۳۰ مقابل هم صفآرایی میکنند.