به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی هفتکل گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت احشام در این شهرستان، بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت که با اقدامات پلیسی ۲ سارق در این زمینه دستگیر شدند.

سرهنگ علی تقی‌پور افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی قضائی و در عملیاتی منسجم و هماهنگ، هر ۲ نفر سارق را دستگیر و احشام مسروقه را کشف کردند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.