سینماها در هفته گذشته در ۱۴ هزار و ۲۰۹ نوبت نمایشی، ۱۹۴ هزار و ۸۹۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۲۵ میلیارد تومانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار سامانه سمفا در هفته گذشته سینماها تا صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد در ۱۴ هزار و ۲۰۹ سانس، ۱۹۴ هزار و ۸۹۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۲۵ میلیارد تومانی دست یافتند که نسبت به هفته قبل خود حدود ۸ میلیارد تومان کمتر است.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۵۹ هزار و ۳۳۶ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

هم چنین پویانمایی «شمشیر و اندوه» از امروز به چرخه اکران اضافه شد.

پویانمایی سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری که یک اثر ۹۲ دقیقه‌ای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز می‌شود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا می‌شود به تصویر می‌کشد.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات»: ۱۰۸ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان

«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۸۹ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۰ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۴۲ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان

«افسانه سپهر»: ۱۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۳ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان

«نیم‌شب»: ۹ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۶ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان

«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان

«ژولیت و شاه»: یک میلیارد و ۷۶ میلیون تومان

«خط نجات»: ۸۷۹ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۸۹۱ هزار تومان