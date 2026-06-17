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سینماها در هفته گذشته در ۱۴ هزار و ۲۰۹ نوبت نمایشی، ۱۹۴ هزار و ۸۹۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۲۵ میلیارد تومانی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آمار سامانه سمفا در هفته گذشته سینماها تا صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد در ۱۴ هزار و ۲۰۹ سانس، ۱۹۴ هزار و ۸۹۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۲۵ میلیارد تومانی دست یافتند که نسبت به هفته قبل خود حدود ۸ میلیارد تومان کمتر است.
فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۵۹ هزار و ۳۳۶ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
هم چنین پویانمایی «شمشیر و اندوه» از امروز به چرخه اکران اضافه شد.
پویانمایی سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری که یک اثر ۹۲ دقیقهای است از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز میشود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا میشود به تصویر میکشد.
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«کفایت مذاکرات»: ۱۰۸ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۸۹ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان
«آنتیک»: ۵۰ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۴۲ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان
«افسانه سپهر»: ۱۶ میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۳ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان
«نیمشب»: ۹ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۶ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان
«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان
«ژولیت و شاه»: یک میلیارد و ۷۶ میلیون تومان
«خط نجات»: ۸۷۹ میلیون تومان
«شمشیر و اندوه»: ۸۹۱ هزار تومان