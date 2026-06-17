کارشناس شیلات سرپل‌ذهاب از رشد چشمگیر تولید آبزیان در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شودمیزان تولید آبزیان که هم‌اکنون حدود ۶۸۵ تن در سال است، به بیش از هزار تن در سال1405برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،خانم فرجی با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ مزرعه پرورش ماهی در سطح سرپل‌ذهاب فعال است که ۱۱ مزرعه در زمینه پرورش ماهیان سردابی و یک مزرعه نیز در حوزه پرورش ماهیان خاویاری فعالیت می‌کند.

وی افزود: طرح پرورش ماهی در قفس در سد تنگه‌حمام نیز با ظرفیت حدود ۴۰۰ تن در آستانه آغاز فعالیت قرار دارد و با رفع مشکلات گذشته، امسال وارد چرخه تولید خواهد شد.

کارشناس شیلات سرپل‌ذهاب تصریح کرد: وجود منابع آبی مناسب از جمله سراب‌ها، چاه‌ها و آب‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی، ظرفیت مطلوبی برای توسعه پرورش ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری در شهرستان فراهم کرده است.

فرجی به اشتغال ایجاد شده در این بخش اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۱۲ نفر به صورت مستقیم و ۲۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرورش ماهی در سرپل‌ذهاب مشغول فعالیت هستند.