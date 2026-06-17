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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش طوفان شدید گردوخاک در منطقه سیستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری گفت: بامداد امروز چهارشنبه بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت رسید که گردوخاک ناشی از آن دید افقی را تا ۷۰۰ متر کاهش داد.
محسن حیدری افزود: همزمان با این پدیده جوی، در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود یکهزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.
وی ادامه داد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد تا اوایل هفته آینده در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید تداوم خواهد داشت و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامدهای گردوخاک بر سلامت عمومی، از شهروندان بهویژه بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروههای حساس خواست از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک مناسب استفاده کنند.
منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان هر ساله در فصل گرما تحت تأثیر بادهای موسوم به بادهای ۱۲۰ روزه قرار میگیرد که گاه با طوفانهای شدید گردوخاک همراه است.