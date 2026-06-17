بنیاد ملی علم ایران (INSF) با همکاری برنامه علم و فناوری و نوآوری بریکس (BRICS STI Framework) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابتکارات اتحادیه بریکس، در فراخوان بین‌المللی پرچم‌دار (Flagship) مشارکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این فراخوان مؤسسات علمی شرکت و تیم‌های پژوهشی به‌عنوان نماینده مؤسسه درخواست را ارسال می‌کنند . اعضای هیئت علمی مستقلاً و بدون هماهنگی مؤسسه علمی نمی‌توانند در این فراخوان شرکت کنند و بنابراین لازم است فرم معرفی‌نامه مؤسسه در سامانه و در کارتابل مربوط به فراخوان بارگذاری شود.



آخرین مهلت ارسال پیشنهاده (پروپوزال ) به دبیرخانه بریکس ۴ تیر ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال به بنیاد علم ۱۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است .

این برنامه با هدف حمایت از ۳ طرح تحقیق و توسعه (برای هر حوزه یک طرح) دارای اهمیت استراتژیک کلان برگزار می‌شود و با رویکردی مأموریت‌گرا به دنبال راهکار‌های پایدار برای چالش‌های مشترک و جهانی است، به‌گونه‌ای که پروژه‌های منتخب بتوانند به تحولات بنیادین و تأثیرگذاری بالا در سطح علم، فناوری و توانمندسازی جامعه منجر شوند.

پروژه‌های این فراخوان لازم است که ماهیتی میان‌رشته‌ای داشته باشند و توسط برجسته‌ترین دانشمندان کشور‌های عضو هدایت شوند و در نهایت منجر به یکپارچگی زنجیره ارزش و ارائه راهکار‌های فناورانه با پتانسیل رشد بلندمدت شوند. این همکاری بزرگ بین‌المللی با مشارکت و حمایت سازمان‌های علمی معتبر در کشور‌های برزیل، چین، مصر، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی انجام می‌پذیرد.

این حمایت ویژه برای طرح‌هایی در نظر گرفته شده که با مشارکت حداقل چهار کشور عضو بریکس (شامل ایران) تعریف شده باشند. یکی از این شرکا باید به‌عنوان هماهنگ‌کننده پروژه (Project Coordinator) تعیین شود.

در این راستا، محققان و پژوهشگران در طراحی و اجرای طرح‌های خود لازم است ایجاد شبکه‌های علمی میان مؤسسات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و متخصصان کشور‌های عضو را در اولویت قرار دهند.

طرح‌های ارسالی باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز هم‌افزایی علمی و توسعه زیرساخت‌های مشترک شوند و اهداف پژوهشی و فناوری را دنبال کنند که تحقق آنها منافع مشترک کشور‌های عضو را تضمین کند.

حوزه‌های اعلامی فراخوان

توضیحات کامل محور‌ها در فایل‌های پیوست فراخوان آمده است. لازم است پژوهشگران، پیش از انتخاب حوزه پژوهش، فایل‌های پیوست را مطالعه کنند (توضیحات حوزه‌های اعلامی و فایل فراخوان به زبان انگلیسی).

۱- Digital Earth

۲- Psycho-molecular tools

۳- BRICS Intelligent Telescope and Data Network

واجدین شرایط

نکته مهم و حائز اهمیت که شایسته توجه است اینکه در این فراخوان مؤسسات علمی شرکت می‌کنند و تیم‌های پژوهشی به‌عنوان نماینده مؤسسه درخواست را ارسال می‌کنند. اعضای هیئت علمی مستقلاً و بدون هماهنگی مؤسسه علمی نمی‌توانند در این فراخوان شرکت کنند و بنابراین لازم است فرم معرفی‌نامه مؤسسه (فرم پیوست) در سامانه و در کارتابل مربوط به فراخوان بارگذاری شود. لازم به ذکر است که از هر مؤسسه امکان ارسال بیش از یک طرح پژوهشی وجود دارد.

با توجه به کارگاه برگزارشده و در پاسخ به درخواست مجریان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که در سوابق خود حداقل یک طرح تحقیقاتی با پیشرفت کامل (۱۰۰ درصد) در بنیاد ملی علم ایران، یا یک طرح رساله دکتری/پسادکتری با پیشرفت کامل (۱۰۰ درصد) در این بنیاد داشته باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان خواهند بود.

مجری می‌تواند با داشتن نامه تأییدیه معاونت پژوهشی نهاد مربوطه در این فراخوان شرکت کند. پژوهشگران ایرانی به‌عنوان نماینده تیم پژوهشی موظف هستند پروپوزال انگلیسی مشترک را با همکاری همکاران بین‌المللی خود تکمیل کرده و در سامانه کایپر بنیاد ملی علم ایران ثبت کنند. در سامانه کایپر علاوه بر بارگذاری پروپوزال انگلیسی مشترک، فرم آنلاین فارسی نیز باید به‌صورت مرحله‌ای تکمیل شود. همچنین مدارک مورد نیاز شامل فایل نهایی درخواست مشترک (JAF)، فرم معرفی‌نامه مؤسسه، رزومه علمی‌پژوهشی (مجری ایرانی و شرکای اصلی) و حکم به‌روز متقاضی باید بارگذاری شود.

توصیه اکید می‌شود پژوهشگران پیش از هر اقدامی، شرایط عمومی فراخوان، ویژگی‌های واجدین شرایط و همچنین فایل‌های پیوست را با دقت مطالعه و بررسی کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://insf.org/fa/news مراجعه کنند.

مبلغ حمایت

سقف حمایت مالی برای هر یک از طرح‌های پژوهشی معادل ۳۰۰ میلیارد ریال (تقریباً ۲۰۰.۰۰۰ دلار آمریکا) برای مدت حداکثر پنج سال (حداقل سه سال با امکان تمدید آن برای دو سال دیگر) در نظر گرفته شده است و برای کل مدت اجرای طرح تخصیص خواهد یافت. پرداخت حمایت مالی مذکور متناسب با پیشرفت پروژه و در چارچوب ضوابط بنیاد به مؤسسه انجام می‌شود.

شیوه ثبت‌نام و ارسال درخواست

پژوهشگران جهت ثبت‌نام می‌توانند به سامانه کایپر مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/ پژوهشگران اقدام نمایند. درصورتی‌که در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید، ابتدا ثبت‌نام نموده و سپس به‌وسیله نام کاربری (Email) و رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید می‌توانید از کارتابل ویژه طرح‌های بین‌الملل/فراخوان Flagship بریکس اقدام به ارسال طرح نمایید.

هماهنگ‌کننده طرح نیز موظف است فرم درخواست مشترک (JAF) را از طریق سیستم مدیریت درخواست برنامه چارچوب STI کشور‌های بریکس (BRICS AMS) به نشانی http://ams.rfbr.ru/BRICS به دبیرخانه ارسال کند. فرم JAF باید به زبان انگلیسی تکمیل شود و علاوه‌بر آن، هر تیم ملی یک طرح باید یک پروپوزال ملی به سازمان ملی تأمین‌کننده مالی مربوطه، با توجه به تمام رویه‌های مورد نیاز آن سازمان خاص ارسال نماید. هماهنگ‌کننده پروژه باید در BRICS AMS ثبت‌نام کند، وارد سیستم شود و یک پیشنهاد برای فراخوان پروژه‌های پرچم‌دار STI سال ۲۰۲۶ ایجاد نماید. فیلد‌های فرم ارسال آنلاین با اطلاعات موجود در قالب JAF یکسان است، با این حال فایل JAF تکمیل‌شده (در فرمت PDF یا DOC (X)) به‌عنوان پیوست به فرم آنلاین، باید در بخش بارگذاری فایل فرم ارسال آنلاین بارگذاری شود.

پس از ارسال آنلاین درخواست، یک پیام تأیید همراه با شماره ثبت پیشنهاد نمایش داده می‌شود. در بخش پروژه‌های من در سامانه BRICS AMS، وضعیت پروژه به‌عنوان ثبت‌شده و با شماره ثبت اختصاصی BRICS ۲۰۲۶ f-XXX (که XXX نشان‌دهنده یک عدد منحصر‌به‌فرد است) قابل مشاهده خواهد بود. هیچ نامه تأییدیه جداگانه‌ای به متقاضی ارسال نخواهد شد و شماره ثبت مذکور به‌عنوان مدرک رسمی ثبت درخواست تلقی می‌شود.

پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آیین‌نامه‌های مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هر گونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان می‌توانند از پروفایل خود در سامانه کایپر، برای واحد بین‌الملل اقدام به ارسال تیکت کنند.



