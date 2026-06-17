به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با ادامه برنامه «پاتوق مستند» دوشنبه اول تیر «نرگس» ساخته زینب کریمی، دوشنبه هشتم تیر مستند «با من برقص» ساخته محمد صفا، چهارشنبه دهم تیر مستند‌های «کوروش» ساخته سپیده سپهی و «جنگل قائم» ساخته حامد سعادت، دوشنبه پانزدهم تیر مستند‌های «مثل یک بهمن» ساخته محمود رحمانی و «بازی برنده‌ها» ساخته احسان صدیقی، چهارشنبه هفدهم تیر مستند‌های «ارس رود خروشان» ساخته هادی آفریده و «لب شور» ساخته جواد وطنی، دوشنبه بیست و دوم تیر مستند‌های «چمدان آبی» ساخته سید عبدالستار کاکائی و «آدریانا مسافری از ایتالیا» ساخته حبیب علوانی، چهارشنبه بیست و چهارم تیر «اجاق نواز» ساخته فرهاد ورهرام و «پلوره» ساخته علی احمدی زرین کلایی، دوشنبه بیست و نهم تیر «کیمیاگر» ساخته مصطفی شبان و چهارشنبه سی و یکم تیر مستند‌های «کابوک» ساخته جعفر صادقی و «پوتین‌های زنانه» ساخته سید مصطفی سید الحسینی روی پرده می‌روند.

این مستند‌ها ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‎‌شوند و حضور در جلسه نمایش این آثار رایگان و برای علاقه‌مندان آزاد است.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در میدان شهید قندی، شماره ۱۵ قرار دارد.