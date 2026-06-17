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اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد از احتمال انتقال گرد و خاک به این استان از عصر چهارشنبه تا روز شنبه خبر داد. بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی، همزمان با افزایش سرعت وزش باد در بیابانهای مناطق مرکزی کشور، روند افزایش دمای هوا نیز تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل های پیش بینی حاکی از افزایش سرعت وزش باد در بیابان های نواحی مرکزی کشور از عصر امروز (چهارشنبه) تا حداقل روز شنبه می باشد که با توجه به شرقی بودن جریانات سطحی طی این مدت در صورت خیزش گردوخاک از این نواحی احتمال انتقال به نواحی همجوار از جمله استان مرکزی وجود دارد.از اینرو امروز هشدار سطح زرد شماره 18 اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شده است.از نظر دمایی بررسی ها حاکی از روند افزایش دمای هوا از امروز تا اواسط هفته آینده می باشد.