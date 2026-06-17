هشدار هواشناسی برای استان مرکزی؛ احتمال نفوذ گرد و خاک تا شنبه و افزایش تدریجی دما

اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد از احتمال انتقال گرد و خاک به این استان از عصر چهارشنبه تا روز شنبه خبر داد. بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، همزمان با افزایش سرعت وزش باد در بیابان‌های مناطق مرکزی کشور، روند افزایش دمای هوا نیز تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت