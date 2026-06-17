پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی پرتغال گفت: ادعا میشود که بعد از جام جهانی پرتغال را ترک میکنم که این موضوع خبر جدیدی نیست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو مارتینز در نشست خبری پیش از بازی برابر کنگو درباره آینده خود در تیم ملی پرتغال، اظهار داشت: این داستان جدیدی نیست که بعد از جام جهانی پرتغال را ترک خواهم کرد و ما چندین بار در پرتغال در مورد این موضوع صحبت کردیم. نکته مهم این است به کاری که در سه سال و نیم گذشته انجام دادهایم، ادامه دهیم. ما در یک مسیر ثابت قدم بودهایم. سختترین لیگ ملتها را بردیم. بازیکنانم آلمان را در بازی خارج از خانه و اسپانیا را در فینال شکست دادند. این یک دستاورد معنادار است.
وی افزود: تیم در شرایط بسیار خوبی است. بازیکنان اعتماد به نفس دارند. من به خوبی میدانم که جام جهانی کاملا با سایر مسابقات متفاوت است. این جام جهانی میتواند مرحلهای برای پایان دادن به یک چرخه باشد. از زمانی که به پرتغال آمدم، یک هدف داشتم و هدفم تلاش برای پیروزی در هر بازی بود و آماده شدن برای جام جهانی بود.
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال عنوان کرد: دیاز صد درصد برای بازی امشب آماده نیست و الان زمان ریسک کردن نیست. دیاز در شرایط بدنی عالی به تیم ملی پیوست، او ۹۰ دقیقه در فینال لیگ برتر انگلیس بازی کرد و عملکرد بسیار خوبی در تمرینات تیم ملی نشان داد. متاسفانه فوتبال، ورزشی با برخورد فیزیکی است.
وی ادامه داد: ما سه مدافع میانی حرفهای داریم و دیاز نیز در حال بهبودی است. همچنین یک بازیکن چند پُسته وجود دارد که میتواند نقش مدافع میانی را در اینجا بازی کند. بهتر است از تطبیقپذیری تیم فعلی استفاده کنیم تا اینکه بازیکن جدیدی را بیاوریم که فاقد تجربه تیم ملی است و به طور کامل نمیفهمد که ما برای چه چیزی آماده شدهایم.
مارتینز یادآور شد: اول از همه، میخواهم به جمهوری دموکراتیک کنگو و دستاوردهای مربیانش ادای احترام کنم. آنها تیمی برتر از کامرون و نیجریه هستند که در آفریقا عملکرد بسیار خوبی نشان دادند. جمهوری دموکراتیک کنگو تیمی بسیار انعطافپذیر است. آنها به خوبی فضا را حفظ میکنند. همچنین بازیکنان زیادی در این تیم وجود دارند که در لیگهای بزرگ اروپایی بازی میکنند.