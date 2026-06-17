شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استناد به ملاحظات زیست‌محیطی و قانونی، با الحاق ۵۸ هکتار زمین به محدوده شهر رباط‌کریم مخالفت کرد و همزمان راهکار‌های جایگزین برای تأمین اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن را پیشنهاد داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۵۸ هکتار اراضی به محدوده شهر رباط‌کریم مخالفت و بر لزوم تأمین زمین از طریق گزینه‌های جایگزین تأکید کرد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه‌ای با استاندار تهران، مصوبه این شورا درباره بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر رباط‌کریم را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، درخواست الحاق دو قطعه زمین به مساحت حدود ۵۸ هکتار که بخشی از آن در مالکیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و بخش دیگر متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است، مورد بررسی قرار گرفت.

شورای عالی شهرسازی پس از ارزیابی‌های کارشناسی، این اراضی را برای توسعه مسکونی مناسب تشخیص نداد.

همجواری مستقیم با شهرک صنعتی نصیرآباد، رعایت نشدن فاصله‌های زیست‌محیطی، تداخل با حریم معادن فعال منطقه و وجود جنگل‌کاری در بخشی از اراضی، از مهم‌ترین دلایل مخالفت با این پیشنهاد اعلام شده است.

اعضای شورا همچنین این طرح را در برخی موارد مغایر با قانون هوای پاک و ضوابط مرتبط با قانون جهش تولید مسکن دانستند.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده، حداکثر چهار هکتار از اراضی فاقد معارض و خارج از حریم‌های زیست‌محیطی برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به محدوده شهر الحاق خواهد شد.

در بخش دیگری از این مصوبه، برای جبران کمبود زمین و پاسخگویی به تعهدات دولت در حوزه مسکن، استفاده از اراضی دولتی واقع در غرب محدوده رباط‌کریم پیشنهاد شده است.

بر این اساس، رفع تداخل اراضی ۱۳۰ هکتاری دولتی با محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار می‌گیرد.

شورای عالی شهرسازی تأکید کرده است که توسعه شهری باید همسو با ملاحظات محیط‌زیستی، ظرفیت‌های سرزمینی و قوانین بالادستی انجام شود تا ضمن تأمین نیازهای مسکن، پایداری توسعه شهری نیز حفظ شود.