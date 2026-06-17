معاون مهندسی شرکت بهره‌برداری متروی تهران از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تعمیر، نگهداری، نوسازی و ارتقای تجهیزات خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش ایمنی، بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قائد رحمتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در این مدت، ۱۹ دستگاه آسانسور نوسازی شد و کابل‌کشی و نصب ۱۲۱ دستگاه اینترکام آسانسورها نیز به اجرا درآمد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پله‌برقی افزود: نوسازی ۳ دستگاه پله‌برقی، ارتقای مکانیزم برگشت هندریل ۱۲۹ دستگاه و همچنین ارتقا و نوسازی شبکه برق ۱۹ دستگاه پله‌برقی، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در راستای افزایش ضریب ایمنی، پایداری عملکرد و کاهش توقفات احتمالی این تجهیزات بوده است.

معاون مهندسی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: در راستای بهبود عملکرد تجهیزات پشتیبان، ۸ هزار متر کابل‌کشی در بخش‌های مختلف انجام شد. همچنین ۵ دستگاه هواکش میان‌تونلی که پس از چند سال غیرفعال بودن از مدار بهره‌برداری خارج شده بودند، در سال ۱۴۰۴ پس از انجام کابل‌کشی و راه‌اندازی مجدد، بار دیگر به چرخه بهره‌برداری بازگشتند.

وی درباره اهمیت این هواکش‌ها تصریح کرد: هواکش‌های میان‌تونلی از تجهیزات حیاتی در شبکه مترو به شمار می‌روند که نقش مؤثری در تهویه تونل‌ها، تخلیه دود در شرایط اضطراری، کنترل دما و تأمین ایمنی مسافران و کارکنان در زمان بهره‌برداری دارند؛ از این‌رو، بازگشت آن‌ها به مدار بهره‌برداری، گامی مهم در ارتقای ایمنی و تاب‌آوری عملیاتی شبکه مترو محسوب می‌شود.

رحمتی همچنین از انجام ممیزی‌های طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه روشنایی ایستگاه‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای بهره‌وری و مدیریت بهینه مصرف انرژی در حال پیگیری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت بهره‌برداری متروی تهران قرار دارد و با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان ادامه خواهد داشت.