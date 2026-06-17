وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، در روز نخست دهمین اجلاس وزیران آموزش و علوم سازمان همکاری شانگهای، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته جمهوری بلاروس و دبیرخانه سازمان شانگهای، به تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه همکاری‌های علمی منطقه‌ای پرداخت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سیمایی صراف در نشست اصلی روز نخست دهمین اجلاس وزیران آموزش و علوم سازمان همکاری شانگهای با اشاره به چالش‌های فرامرزی، چون تغییرات اقلیمی، بحران منابع آب و انرژی، امنیت غذایی و تحولات هوش مصنوعی، همکاری‌های علمی منسجم را «ضرورتی حیاتی برای آینده نوع انسان» خواند و بر ظرفیت‌های بی‌بدیل تمدنی و دانشگاهی کشور‌های عضو سازمان شانگهای تأکید کرد.

وی در ادامه با افشای واقعیت تلخ حملات نظامی، تخریب دانشگاهها و ترور دانشمندان ایرانی در یک سال اخیر، نهاد‌های علمی و فرهنگی را خط قرمز هرگونه جنگ و ستیز خواند و تأکید کرد: دانشگاه‌ها به جای قربانی منازعات، باید پناهگاه امن اندیشه، گفت‌و‌گو و امید باشند.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با طرح این پرسش بنیادین که «آیا جامعه جهانی اجازه خواهد داد اصیل‌ترین کانون‌های تمدنی قربانی خشونت شوند؟»، از جامعه علمی جهان و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا در دفاع از صیانت و امنیت دانشگاه‌ها، دانشمندان و مراکز علمی، موضعی روشن‌تر، مسئولانه‌تر و قاطع اتخاذ کنند و هشدار داد که «امنیت دانشگاه‌ها، امنیت آینده بشریت است.»

سیمایی صراف با بیان اینکه «ما اساتید و پژوهشگرانی را از دست دادیم که زندگی خود را وقف آموزش و گسترش مرز‌های دانش کرده بودند»، خاطرنشان کرد ؛ دانشگاه ایران فقط متعلق به یک کشور نیست و «فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور ما در سراسر جهان مشغول تحقیق و کارند.» وی تأکید کرد که تعرض به دانشگاه‌های ایران، تعرض به کل جامعه علمی جهان محسوب می‌شود و سکوت در برابر این حملات، تداوم خشونت علیه علم و تمدن را به همراه خواهد داشت.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ادامه با ترسیم افقی روشن از آینده همکاری‌های علمی، از دانشگاه تمدنی جندی‌شاپور به عنوان میراثی کهن و افتخارآمیز برای ایران یاد کرد و علم را زمانی ارزشمند و اثرگذار دانست که در مسیر خدمت به انسان، جامعه و پیشرفت قرار گیرد.

سیمایی صراف با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تمدنی و دانشگاهی کشور‌های عضو سازمان شانگهای در حوزه‌های هوش مصنوعی، علوم پایه، مواد نوین و سلامت عمومی، بر لزوم تبدیل این مزیت‌های متنوع به شبکه‌ای از همکاری‌های مسئله‌محور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که معیار موفقیت دانشگاه‌ها در آینده، نه فقط تولید دانش محض، بلکه «تأثیر بر کیفیت زندگی مردم» خواهد بود.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پایان با ارائه چشم‌اندازی نو از دیپلماسی علمی، پیشنهاد کرد که سازمان همکاری شانگهای به الگویی موفق از همگرایی مسئله‌محور تبدیل شود؛ الگویی که در آن دانش، پلی میان ملت‌ها و عاملی برای توسعه پایدار، رفاه و ساختن آینده‌ای امن‌تر و انسانی‌تر باشد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی خود آماده مشارکت فعال در این مسیر است.

یادآور می شود، دهمین اجلاس وزیران آموزش و علوم شانگهای با هدف بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های چندجانبه آموزشی و فناوری در منطقه، تا فردا در مینسک ادامه دارد.